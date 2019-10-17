Meme kanserinde erken teşhisle yüzde 98 iyileşme sağlanıyor

BAĞCILAR Belediyesi ile Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen 'Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Önemi' seminerinde bütün kadınlar ücretsiz kanser taraması yaptırmak üzere KETEM'e (Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi) davet edildi. Halk Sağlığı uzmanı Dr. Sibel Karaaslan, erken tespit edilen meme kanserinde iyileşmenin yüzde 98 olduğunu belirtti.

1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında Bağcılar Belediyesi ve Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğiyle 'Meme Kanserinde Erken Teşhis ve Önemi' konulu bir seminer düzenlendi. Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'nda gerçekleşen programda Halk Sağlığı Uzmanı Dr. Sibel Karaaslan, salonu dolduran kadınlara sunum yaptı.

Meme kanserinin her 8 kadından birinde görüldüğünü belirten Dr. Karaaslan, "Memenin süt bezleri ile kanalları döşeyen hücrelerin kontrol dışı olarak çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmelerine meme kanseri denir. Kadınlarda görülen kanser türlerinin başında meme kanseri geliyor. Öyle ki her 8 kadından birinde görülüyor. Yıllar içinde meme kanseri ile mücadelede önemli mesafe kat edildi. Özellikle erken teşhisin ne kadar önemli olduğu ortaya çıktı" dedi.

BAĞCILAR BELEDİYESİ ÇALIŞANLARI PEMBE KURDELE TAKTI

Dr. Karaaslan, meme kanserindeki riskleri artıran etkenleri ise, kadın olmak, aile öyküsü, geçirilmiş meme kanseri öyküsü, yüksek yağlı diyet, obezite, sigara kullanma ve uzun süre hormon kullanımı olarak sıraladı. Karaaslan'ın vatandaşın sorularını da cevapladığı seminerde, kadın belediye çalışanları farkındalık oluşturmak amacıyla pembe kurdele taktı.