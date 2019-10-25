"Meme Kanserinden değil, geç kalmaktan korkmalıyız"

Meme, kolon ve cilt kanseri alanında yaptığı araştırmalarla dikkat çeken Pierre Fabre İlaç'ın Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere, Meme Kanseri Bilinçlendirme ayı nedeniyle yaptığı açıklamada en sık görülen kanser türlerinden biri olan meme kanserinde, her ne kadar 50 yaş üstünde riskin arttığı düşünülse de günümüzde hastalığın 30'lu yaşlarda bile görülebildiğini belirterek, bu kanser türünde genetik yatkınlığın önemli bir faktör olduğunu söyledi.

Erken Teşhis Hayat Kurtarıyor

Risk grubuna giren kadınların düzenli doktor kontrollerini yaptırmasının önemini vurgulayan Dr. Hande Demirdere, "Meme kanserinde erken teşhis diğer kanser vakalarında olduğu gibi çok önemlidir. Özellikle ailelerinde bu hastalığı yaşamış olanların düzenli olarak mamografi yaptırmaları ve kendilerini muayene etmeleri erken tanı ve tedavi için önem taşımaktadır. Ayrıca risk grubuna dahil olmasa bile 40 yaşından sonra her kadının mutlaka senede bir kez rutin meme kontrollerini yaptırması önemlidir. Meme kanserinin ilk belirtileri memede veya koltukaltında ele gelen kitle, meme başında oluşacak çökme veya şekil bozukluğu, meme başı derisinde soyulma, meme cildinde şişlik veya içe doğru çekilmeler olmasıdır. Bu tarz şikayetleri olan kişiler, vakit kaybetmeden uzmanlara başvurmalıdır. Erken evrede konulan teşhis ve doğru tedavi hayat kurtarır" dedi.

Meme kanserinin temel nedenlerinin; genetik yatkınlık, geç menopoza girme, erken adet görme, çocuk doğurmama, ilk gebeliğin geç yaşta olması, menopoz sonrası uzun süren hormon tedavisi, tütün kullanımı ve obezite olduğuna dikkat çeken Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere, "Araştırmalara göre Türkiye' de her yıl yaklaşık 23 bin kadına meme kanseri tanısı konulmaktadır. Dünya Kanser Raporu'na göre, 2030 yılında kanserin birinci ölüm nedeni olacağı, kanser vakalarının yüzde 50 artarak her yıl 15 milyon kişinin kansere yakalanacağı öngörülmektedir. Hareketsiz yaşam tarzını getiren çalışma biçimi ve sağlıksız beslenme yalnız günümüz için değil, gelecek nesiller için de tehlike arz etmektedir. " dedi.

İnsan sağlığına hizmet eden bir ilaç firması olarak başlıca görevlerinin, kanser hastalarına tedavi seçeneği sunarak, zorlu olan hastalık ve tedavi sürecini rahatlatmaya ve iyileşmelerine katkıda bulunmak olduğunu ifade eden Pierre Fabre İlaç Türkiye Genel Müdürü Dr. Hande Demirdere, "Hasta odaklı yaklaşımımızla yıllar içinde edindiğimiz tecrübemizi, Türkiye'deki hastaların ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla global anlaşmalarla güçlendirerek tedavi alanlarına yeni ilaçlar eklemeyi hedeflemekteyiz." dedi.