Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Özlem Sönmez, meme kanseri tanısı tüm dünyada artarken, meme kanserinden ölümlerin yüzde 40 azaldığını belirterek, "Bu çok sevindirici bir haber. Çünkü farkındalık arttı. Erken tanı konulan meme kanseri çok küçük bir cerrahiyle kozmetik sorunlara yol açmadan çözülebiliyor ve hayatımızdan tamamen çıkarılabiliyor. Meme muhafaza edilebiliyor." dedi.

Sönmez, 1-31 Ekim "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Beşiktaş Barbaros Meydanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Müdürlüğü Kanser Daire Başkanlığının desteğiyle 15 Ekim Dünya Meme Sağlığı Günü dolayısıyla düzenledikleri programa ilişkin bilgi verdi.

Tüm gün devam edecek etkinliklerle amaçlarının meme kanserinde farkındalığı arttırmak olduğunu belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Meme kanseri, erken tanıyla yüzde 95 tedavi edilebilen bir hastalık. Tüm dünyada sivil toplum örgütleri, sağlık çalışanları, hasta dernekleri bir araya geliyoruz, meme kanserinde erken tanı için farkındalığı arttırmak istiyoruz. Meme kanseri tanısı tüm dünyada artarken, meme kanserinden ölümler yüzde 40 azaldı. Bu çok sevindirici bir haber. Çünkü farkındalık arttı. Erken tanı konulan meme kanseri çok küçük bir cerrahiyle kozmetik sorunlara yol açmadan çözülebiliyor ve hayatımızdan tamamen çıkarılabiliyor. Meme muhafaza edilebiliyor. Çıkan dokunun büyüklüğüne, lenf bezlerine yayılımına ve moleküler yapısının özelliklerine göre bazen sadece takip edebiliyoruz, bazen hormon tedavisi verebiliyoruz, bazen de koruyucu tedavi verebiliyoruz."

"Kadınlarda en sık görülen kanser türü"

Sönmez, meme kanserinin tüm dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türü olduğunu hatırlatarak, erkeklerde de çok nadir olmak üzere meme kanseri görüldüğünü ifade etti.

Dünyada her yıl 2,1 milyon kadının, Türkiye'de de 20 bin kadının meme kanserinden etkilendiğini dile getiren Sönmez, şöyle devam etti:

"Yaşam boyu her 8 kadından biri meme kanseri riski, her 38 kadından birisi ise meme kanserinden ölme riski ile karşı karşıyadır. Dünyanın her bölgesinde meme kanseri görülme sıklığı artmaktadır. Meme kanserinin erken tanısı oldukça kolaydır, ucuzdur ve ulaşılabilir. Teşhis için ilk adım kişinin kendisidir. Kolayca yapabileceği kendi kendine elle muayene yöntemi ile geç kalmadan memesindeki değişiklikleri fark edebilir, hekime başvurarak erken tanı alabilir. Meme başında akıntı, meme başında ve cildinde değişiklik, memede asimetri, portakal kabuğu görünümü, meme cildinde çekinti, ağrılı veya ağrısız kitle görülmesi halinde panik olmadan doktora başvurulmalıdır. Bu değişikliklerin hiçbiri olmadan da meme kanseri görülme ihtimali vardır. Bu yüzden kendi kendine meme muayenesi ve düzenli hekim kontrolleri erken tanı için çok önemlidir. Bu aşamada hekim muayenesi ve gerekli tetkikler için ülkemizin her yerinde yaygın olarak hizmet veren Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlık Merkezleri aktif olarak hizmet vermektedir."

Umut ve Yaşam Derneği Başkanı Nimet Baki de dernek olarak kanser hastalarına maddi manevi destek sağlamayı ve farkındalık yaratmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Mobil araçla meme kanseri tarama programını hayata geçirdiklerini anlatan Baki, "Türkiye'de 13 bin kadın taradık. 105 kadında erken meme kanseri saptandı, takipleri yapılıyor, 13 kadın ameliyat oldu. Bir kişinin hayatına bile dokunmak bizim için çok önemli. Yüzlerce kadın kurtulmuş oldu. Farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Erken teşhis hayat kurtarır." ifadesini kullandı.

Türk Kanser Derneği, Kanser Savaşçıları Derneği, Kanserle Dans Derneği, Pembe Hanım Kanserli Hasta ve Yakınlarıyla Dayanışma Derneği, Europa Donna Türkiye (Meme Hastalıkları Koalisyonu Derneği) Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği, Umut ve Yaşam Derneği'nin de destek verdiği program kapsamında gün boyu söyleşi, workshop, imza günü gibi etkinlikler gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA