Meme Kanserine Karşı 'SOSYAL' Farkındalık

Uzman hekimlerle sosyal medya üzerinden pembe akım başlatarak, elle kontrolün erken teşhisteki rolünü vurguladı.

Meme kanseri tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kadınlarda en sık görülen kanser türü. İstatistikler, her 8 kadından birinin hayatının belirli zamanlarında meme kanserine yakalanacağını ortaya koyuyor. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla, ekim ayı her yıl tüm dünyada "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul ediliyor.

KANSERİ SİZ YAKALAYIN

Meme kanserine dikkat çekmek için, Türkiye'nin sağlık sektöründeki öncü markalarından Medical Park kırmızı olan logosunu Ekim boyunca dünyada meme kanseri bilinçlendirme rengi olarak kabul edilen pembeye çevirdi ve ay boyunca dijital kanallarında yaptığı yayınlarda pembe tonlarını kullandı. Marka kimliğini gerçek zamanlı iletişim faaliyetlerinin bir parçası haline getiren Medical Park, 2016'dan bu yana dijital iletişim partneri olan 365 Derece Digital'in yönetimindeki çalışmalar ile meme kanseri ve erken teşhisin önemi vurguladı, tüm kadınlara ''Kanseri siz yakalayın'' dedi.

Yayınlanan içeriklerin daha geniş kitleleri ulaşabilmesi adına meme kanserini "portakal metaforu" ile anlatmayı tercih eden Medical Park, 2017'de geliştirdiği bu kreatif yaklaşımı 2018'de de sürdürdü; tasarımlarda gerçekleştirdiği farklılaştırmalarla dikkat çekmeyi başardı. Meme kanseri belirtilerinin portakallar aracılığıyla anlatıldığı bilgilendirme ve bilinçlendirme içerikleri, 2017'de 700 bin'den fazla kullanıcıya ulaşmışken 2018'de 1 milyondan fazla insanın hayatına dokundu.

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

Medical Park onkoloji branşının uzman hekimlerince sağlanan kaynaklarla özel olarak tasarlanan özgün içeriklerle; bir yandan bir hastaneden beklenecek sorumluluk sahibi bir duruş, diğer yandan ise kullanıcıların kolaylıkla benimseyebilecekleri bir görsel dil sergilenmesi hedeflendi.

Instagram'da son dönemin popüler kanalı ''Stories" üzerinden ayrı bir iletişim planı oluşturan Medical Park, burada da ''Meme Kanseri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar'' serisini takipçileri ile paylaştı. Yaygın yanlışları ve doğru bilgileri karşılaştıran özgün videolardan oluşan bu kampanya, önemli bilgileri kullanıcıların günlük rutinleri içinde iletme hedefine en uygun mecra olarak Instagram Stories'e özel tasarlandı.

2017 ve 2018 Ekim ayında kurumsal profil tasarımlarından günlük yayın akışına dek Meme Kanseri farkındalığı için tasarlanan özel iletişim planlarına yoğunlaşan Medical Park, "Herkes İçin Sağlık" sloganı çerçevesinde toplumsal bilinçlendirme rolünü sahiplenerek her yaş grubundan kullanıcıyı meme kanseri için bilinçlendirme hedefini önümüzdeki yıllarda da sürdürecek.