Meme kanserine renkli görüntülerle dikkat çektiler

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, meme kanserine dikkat çekmek amacıyla 'korkma, erteleme, geç kalma' sloganıyla farkındalık yürüyüşü düzenledi. Renkli görüntülerin oluştuğu yürüyüşe, çok sayıda erkeğin de katılması dikkat çekti.



Adnan Menderes Bulvarı Kültür Parkı içinde bulunan Fenerbahçe Meydanında bir araya gelen kadınlar, pembe tişört, balonlar ve afişlerle meme kanserine dikkat çekmeye çalıştılar. Buradan Büyükşehir Belediyesi bandosu eşliğinde Marina'ya kadar yürüyüş yapan kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Çok sayıda erkeğin de katıldığı yürüyüşte, özellikle erken tanıya dikkat çekildi. Yürüyüşün sonunda bando eşliğinde şarkı söyleyen katılımcılar, ellerinde taşıdıkları balonları havaya atarak 'meme kanserine' dikkat çekti.



"Korkmayın, ertelemeyin, lütfen geç kalmayın, hayatı yakalayın"



MEÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bölümü Başkanı Emel Sezer, gerek dünyada gerekse de Türkiye'de kadınlarda en sık görülen kanserin meme kanseri olduğunu söyledi. Meme kanserine dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak için etkinlikler düzenlediklerini kaydeden Sezer, "Etkinliğin ilk parçasında sabah MEÜ'de konferans verildi. Panelimiz daha çok hastalarımızın bize sorduğu soruları içeriyordu. Etkinliğimizin ikinci kısmında da yürüyüş gerçekleştirdik. Yürüyüşle sabah biraz karamsarlık içine giren hastalarımızı rahatlattık. Dünyada 2018 yılında yaklaşık 2 milyon kadına meme kanseri tanısı kondu ve maalesef 621 bin kadını meme kanserinden biz kaybettik. Türkiye'de rakamlara tam hakim değiliz ama sonuçta her 8 kadından birisi meme kanseri riskiyle karşı karşıya. Burada en büyük riskimiz maalesef sadece kadın olmak. O yüzden kadınlar bazen üşengeçlikten, bazen korkudan tetkiklerini hep erteledikleri için hayata geç kalıyorlar. Bizde hastalarımıza ve kadınlarımıza diyoruz ki korkmayın, ertelemeyin, lütfen geç kalmayın, hayatı yakalayın" dedi.



"Erken tanıyla korkulacak bir hastalık değil"



MEÜ Rektör Ahmet Çamsarı ise katılımın yüksek olmasından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Meme kanserinin artık bir hastalık olduğunu kaydeden Çamsarı, "Bu bir malignensi değil bir hastalık. Her 8 kadından birinde bu hastalık görülebiliyor ve bu sayı günden güne artıyor. Tabi kadınların yanında erkeklerde de gözüküyor. Erken tanıyla korkulacak bir hastalık değil. Bunun içinde farkındalığı artırmamız lazım. Malignensilerin, kanser türlerinin hepsinde bu geçerlidir. İşte tamda bu hassasiyetle onkoloji hastanemizi yaptık ve bitirdik. Yaklaşık 2 hafta içinde kadrolarımızda gelirse bu hastanemizin de açılışını yapacağız. Artık bu sorun içinde vatandaşlarımız başka illere gitmeyecek. Özellikle radyo terapi açısında da yeni cihazımızla da tedaviye başladık ve çok hassas noktasal atışla tedavi yapabiliyoruz. Bize düşen ne varsa bu konuda her zaman sizlerin yanındayız. İnşallah yapılan farkındalıklarla bu ve benzeri hastalıklardan acı olaylar yaşamayız" ifadelerini kullandı.



Konuşmaların ardından katılımcılar kısa süreliğine dans ettiler. - MERSİN

Kaynak: İHA