Meme kanserinin tespitinde yapay zeka radyologları geçti

ABD ve İngiltere'deki araştırmacılar, Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka (AI) sisteminin, mamografi taramasına dayalı meme kanserinin tespitinde uzman radyologlardan daha iyi olduğunu açıkladı.Nature dergisinde yayımlanan bir araştırma, Google tarafından geliştirilen bir yapay zeka (AI) sisteminin, mamografi taramasına dayalı meme kanserinin tespitinde uzman radyologlardan daha iyi olduğunu gösterdi. Araştırma yapay zekanın hatalı tanıların azaltılması konusunda umut vaad ettiğini ortaya koydu.Amerikan Kanser Derneği verilerine göre radyologlar mamografilerdeki meme kanserlerinin yaklaşık yüzde 20'sini tespit edemiyor. Ayrıca 10 yıl boyunca kanser taraması yaptıran kadınlardan en az yarısı testlerde yalancı pozitif olarak nitelenen sonuçlarla karşılaşıyor. Meme kanseri dünya genelinde her sekiz kadından birinde görülüyor.Araştırmayı yürüten bilim insanlarından, Chicago'daki Northwestern Medicine hastanesi doktorlarından Mozziyar Etemadi'nin verdiği bilgiye göre Eylül ayında Google Health ile birleşen Google DeepMind AI yapay zeka birimi ile geliştirilen çalışmanın bulguları, meme kanserinin erken aşamada tespit edilme olasılığında önemli bir aşama kaydediliğini gösteriyor.Imperial College London ve İngiltere'nin sosyal güvenlik sisteminde görevli araştırmacıların da aralarında bulunduğu ekip, yapay zeka sistemini on binlerce mamografide meme kanserini tespit edecek şekilde eğitti.Araştırma ekibi daha sonra sistemin kanser tanısı performansını İngiltere'den gelen 25 bin 856 ve ABD'den gelen 3 bin 97 mamografinin sonuçlarıyla karşılaştırdı.Yapay zeka uzman radyologları geçtiÇalışma, yapay zekanın uzman radyologlara benzer doğruluk derecesiyle kanseri tespit ettiğini gösterirken, yalancı pozitif sonuçların sayısını ABD'den gelen mamografilerde yüzde 5,7 ve İngiltere'den gelenlerde ise yüzde 1,2 azalttı.Yapay zeka ayrıca, radyologların hatalı bir şekilde "normal" olarak sınıflandırdığı yalancı negatiflerin sayısını ABD grubunda yüzde 9,4 ve İngiliz grubunda yüzde 2,7 azalttı.Araştırmacılar buna ek olarak yapay zekanın kanser tanısı koyma performansını altı radyoloğun performansı ile karşılaştırdı. Yapay zeka sistemi doğru tanı konulmasında radyologlardan daha iyi bir netice verdi.Mamografilerden kanser tespiti yapılırken bilgisayarlar yaygın olarak kullanılıyor. Ancak yapay zeka sistemleri binlerce mamografi sonucunu tarayıp insanların alışık olmadığı şekillerin kanser olup olmadığını tespit edebiliyor.İkinci uzman görüşüGoogle Health İngiltere yöneticisi Dominic King "Göğüs kanserini ne kadar erken tespit ederseniz hasta için o kadar iyi" diyerek, "Biz bu teknolojiyi bir nevi uzmana ya da hastaya yardımcı olarak düşündük. Yani teşhis sürecinde en iyi sonucun alınması için" ifadesini kullandı.İngiltere'de mamografileri iki uzmanın görmesi gerekiyor. Ancak ikinci uzmanın görüşünün alınması süreci uzatıyor. Google ekibi mamografiyi gören ilk uzman ile yapay zekanın sonuçlarını karşılaştırdı.King'in ekibinin bu araştırması, ikinci uzman yerine yapay zekanın sonuçları değerlendirmesinin teşhis sürecinde iş yükünü yüzde 88 azalttığını gösterdi. Ekip araştırmaların sürmesi gerektiğini ve günün birinde yapay zekanın "ikinci uzman görüşü" olarak hizmet verebileceğini söyledi.Reuters, AFP/ SSB, ET(c)