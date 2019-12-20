Meme Küçültme Ameliyati Neden Gerekli?

Günümüzdeyapılan araştırmalara göreiri memelere yani büyük göğüslere sahip bayanların durumlarından oldukça fazla şikayetçi oldukları görülmektedir. Zamanla göğüsleriniriliği buna bağlı sarkıklıkları sadece estetik görüntüyü bozmaz. Ciddi anlamdaboyun ve sırt ağrılarına, omuzlarda sütyen askılarının geldiği bölgelerde çukurlaşmalara sebep olur. Büyükgöğüslerin, vücudun önüne doğru ağırlıkyapmasıve omurgaya yük bindirirmesi kamburlaşma gibi duruş bozukluğuna ,memelerin altlarındayaygın pişiklere kötü kokulara yol açtığı görülmektedir. İri göğüslü bayanların büyük olan memelerini saklamaya çalışmaları ,alt ve üst beden ölçülerinin uyumsuzluğu sonucukendilerine olan güvenini kaybetmeye başladığının kanıtıdır. İstedikleri ölçüde kıyafet ,büyük bedensütyen (D cup E cupvb.sütyen ) bulamamaları fizikselve psikolojik olarak yaşam kalitesini olumsuz etkiler. Bayan olmanın getirdiği gebelikve emzirme sürecinde memelerdeki değişiklikler,yıllar içinde alınan aşırı kilo alımları büyük meme şikayetlerini katve kat artırabilir.

Sonuç olarak Estetik ve plastik cerrahlara başvururlar. Göğüs küçültme operasyonlarıgünümüzde tercih edilenbir çok estetikameliyatlarının aksineyapılması zorunlu ameliyatlardandır. Sağlık açısından gereklidir. İri memelere bağlı oluşan sırt ve boyunağrılarna, meme altında gelişen pişiklere sebebi ortadan kaldırmadan çözümbulunamaz. Kronik bir hal alır. Her nekadar meme küçültme ameliyatlarında amaç göğüs hacmi ve ağırlığını azaltmak olsada şekli ve göğüs büyüklüğü ideal meme şekli planlanmalıdır. Her kadınındolgun aynı zamandavücut ölçülerine uygunbüyüklüktedik memelere sahip olması hakkıdır.

Meme küçültme ameliyatı sonrası ağrı sanılanın aksine az olmaktadır. Hastalar bir kaç gün içinde normal rutin günlük işlerini yapabilirler.

Göğüs küçültme operasyonları; gelişimini tamamlamış memelereminimum kesi yapılacak ve izlerin sütyen altında kalması sağlanacak şekilde planlama yapılır. Geride kalan meme dokusuna zarar vermeyen ameliyat tekniği seçilir.

Büyük göğüsleri ;memeküçültme ve meme dikleştirme ameliyatları ile uzun süre kalıcılığını koruyabilen vücut ölçülerine uygun hem dolgun hem dik forma kavuşmak hiçte zor olmamaktadır.

Günümüzdeaşırı büyük memelere sahip bayanlar ,estetik ve plastik cerrahi uzmanı doktorlarının sayesinde istedikleri meme görünümüne , bedensel ve ruhsal konforaulaşma imkanına sahiptirler.Sonuç olarak yaşam kalitelerinin olumlu yönde desteklendiği de izlenmektedir.

Doç Dr. Erdem GÜVEN

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahı