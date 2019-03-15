Memet Ali Alabora Gezi İddianamesi Hakkında İlk Kez Konuştu

Oyuncu ve yönetmen Memet Ali Alabora, hakkında müebbet hapis istenen ve geçen hafta kabul edilen Gezi iddianamesi ile ilgili ilk kez Euronews Türkçe'nin RÖP programında konuştu.<br><br><a href='https://ads.haberler.com/redir.asp?tur=habericilink&url=/redirect'redir_token=5wSnRXFuPj385t8KEzpUea6iKE58MTU1MjczNDk1MEAxNTUyNjQ4NTUw&v=KFUoSky9lww&q=https://tr.euronews.com/2019/03/15/memet-ali-alabora-gezi-iddianamesi-hakkinda-ilk-kez-konustu-savunulamayacak-kadar-yalan&event=video_description' class='yt-uix-sessionlink ' data-sessionlink='itct=CDEQ6TgYACITCInlrcqChOECFSWUWwodpjELsCj4HUiMrvblpInKqig' data-url='/redirect'redir_token=5wSnRXFuPj385t8KEzpUea6iKE58MTU1MjczNDk1MEAxNTUyNjQ4NTUw&v=KFUoSky9lww&q=https%3A%2F%2Ftr.euronews.com%2F2019%2F03%2F15%2Fmemet-ali-alabora-gezi-iddianamesi-hakkinda-ilk-kez-konustu-savunulamayacak-kadar-yalan&event=video_description' data-target-new-window='True' rel='nofollow noopener' target='_blank'>https://tr.euronews.com/2019/03/15/me...</a>