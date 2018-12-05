05 Aralık 2018, 17:03
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Memet Ali Alabora'nın Annesi Betül Arım'dan Yakalama Kararı Sonrası İlk Açıklama

Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğluyla ilgili çıkarılan yakalama kararına ilişkin, "FETÖ'cülerin 5 yıl önce yazdıkları iddianameyle yakalama kararı çıkarıldı" dedi.

Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğluyla ilgili çıkarılan yakalama kararına ilişkin ilk kez konuşarak, "FETÖ'cülerin 5 yıl önce yazdıkları iddianameyle yakalama kararı çıkarıldı." dedi.

"YAŞANANLARDAN OLDUKÇA ÜZGÜNÜM"

Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Betül Arım, yaşanılanlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi. Hatay'da turnede olan Arım, henüz oğlu ile görüşemediğini belirtterek, "Seçimlerden önce şimdi bunu çıkarttılar. Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verdiler." dedi.

Memet Ali Alabora,Betül Arım
05 Aralık 2018 Çarşamba 17:03



YORUMLAR (31)
MEGGİE: Valla artik kim namuslu kim hain ortaya cikar ilerde su kesim. Ulkeme milletime hainlik eden kimse Allah o tip hain ve bolucu kilikli satiliklari bildigi gibi yapsin. Su guzelim milletime devletime ihanet hainlik edenin insanligindan suphe duyarim
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VAKKAS: Where is the idam
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ADANALI: Canım ülkeme zarar veren her kimse cezasını çeksin. Annesinin, böyle hayırsız evlat yetiştirdiği için utanç duyması gerekiyor. Ağaç bahanesi ile milyonlarca TL zarara uğratanların hepsi cezasını çeksin.
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İBO: in yapanlar sizdemi sorosun uşaklarısınız varmı türkiyeden başka türkiye karışaydı nolacakdı rahtlaycakmıydınız oyunları görmedinizmi ingiliz alman amerka lan şu arabistana bakın bir kaşık suda bogacaklar.bizi akılıyım diyosunuzya bir dirhem zeka yok sizde. bogazda ye iç yat sonra geziye git hdp ye oy ver siz busunuz.
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DÜZGÜN İSABET: Memoli kodese
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