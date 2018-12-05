Memet Ali Alabora'nın Annesi Betül Arım'dan Yakalama Kararı Sonrası İlk Açıklama

Oyuncu Memet Ali Alabora'nın annesi Betül Arım, oğluyla ilgili çıkarılan yakalama kararına ilişkin ilk kez konuşarak, "FETÖ'cülerin 5 yıl önce yazdıkları iddianameyle yakalama kararı çıkarıldı." dedi.

"YAŞANANLARDAN OLDUKÇA ÜZGÜNÜM"

Gezi Parkı eylemlerinden dolayı 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasına engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılan Betül Arım, yaşanılanlardan dolayı oldukça üzgün olduğunu söyledi. Hatay'da turnede olan Arım, henüz oğlu ile görüşemediğini belirtterek, "Seçimlerden önce şimdi bunu çıkarttılar. Birisi firari, birisi hapiste olan savcıların hazırladıkları iddianameyle ilgili böyle bir karar verdiler." dedi.