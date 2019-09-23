Bu sezon önceki sezonlardan farklı olarak, konuklar Memet Özer'den habersiz en sevdikleri yiyecekleri ile programa gelecek ve Memet Özer, dokunuşlarıyla konuklarının getirdiği bu sürpriz malzemelerle farklı yemekler pişirecek.

Özer, sıra dışı, yan yana gelmez diye düşünülen malzemelerle eşsiz tatlar oluşturup, Türk ve Dünya mutfağından lezzetli tabaklar hazırlayarak, konuklarını çok şaşırtacak.

YENİ SEZONUN İLK KONUKLARI ÇİÇEK DİLLİGİL VE BORA ÖZTOPRAK!

"Memet Özer ile Mutfakta" programının28 Eylül Cumartesi günü konukları sevilen çift, ünlü oyuncu Çiçek Dilligil ile eşi başarılı müzisyen Bora Öztoprak olacak.