20.06.2019 12:29
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"Memleketim için ölürüm"

"Memleketim için ölürüm"

Sanatçı İbrahim Tatlıses, Urfalı ciğerci Ahmet'in oğlu olduğunu ve Türkiye için ölebileceğini belirterek, "Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir.

Sanatçıİbrahim Tatlıses, Urfalı ciğerci Ahmet'in oğlu olduğunu veTürkiyeiçin ölebileceğini belirterek, "Bana göreİstanbulsadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." dedi.
Siyasetve iş dünyasının önemli isimleri, sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğluAhmet Tatlıses'in ev sahipliğinde, Tatlıses Kebap Seyrantepe'de bir araya geldi.
ŞanlıurfaBüyükşehir Belediye BaşkanıZeynel Abidin Beyazgül,KağıthaneBelediye BaşkanıMevlüt Öztekin, Hazine veMaliyeBakan YardımcısıNureddin Nebati,AK PartiŞanlıurfa İl BaşkanıBahattin Yıldız, AK Parti MKYK ÜyesiVildan Polat,HaliliyeBelediye BaşkanıMehmet Canpolat,ViranşehirBelediye BaşkanıSalih Ekinci,KaraköprüBelediye BaşkanıMetin Baydillive iş adamlarının katıldığı toplantıda gündem, yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri oldu.
Zeynel AbidinBeyazgül, burada yaptığı konuşmada, davetten dolayı İbrahim ve Ahmet Tatlıses'e teşekkür ederek, "Sağ olsun Ahmet bey her bir Urfalıyı aradı ayrı ayrı davet etti. Burada İmparatordan bahsetmemek olmaz. Şanlıurfamızın tanıtımına çok önemli katkılarda bulunmuş, çok değerli bir isimdir kendisi. Yıllar önce 'Ayağında Kundura' dedi ve o gün bugündür o ses durmadı." diye konuştu.
"15 Temmuz'da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain"
İbrahim Tatlıses de tüm konuklarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Urfalı ciğerci Ahmet'in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." ifadelerini kullandı.
Gönlünün CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'dan yana olduğunu vurgulayan Tatlıses, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain. Çünkü vefalı adam.Almanya'da en son yoğun bakımdan çıkıyorum, kulağıma telefon dayıyorlar, Başkan. Amerika'da telefon alıyorum, Başkan. Nerde arıyorsam Başkan, anamın cenazesinde Başkan, ne yapıyorsam Başkan. Mevlütlerde, ölülerde sıranın en başında, camilerde Kuran okuyan Başkan. Böyle bir adam yok. Gel de bu adamın peşinden gitme. Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli."
Kaynak: AA
Şanlıurfa,İbrahim Tatlıses,İstanbul,Güncel

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