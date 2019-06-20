Sanatçıİbrahim Tatlıses
, Urfalı ciğerci Ahmet'in oğlu olduğunu veTürkiye
için ölebileceğini belirterek, "Bana göreİstanbul
sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." dedi.Siyaset
ve iş dünyasının önemli isimleri, sanatçı İbrahim Tatlıses ve oğluAhmet Tatlıses
'in ev sahipliğinde, Tatlıses Kebap Seyrantepe'de bir araya geldi.Şanlıurfa
Büyükşehir Belediye BaşkanıZeynel Abidin Beyazgül
,Kağıthane
Belediye BaşkanıMevlüt Öztekin
, Hazine veMaliye
Bakan YardımcısıNureddin Nebati
,AK Parti
Şanlıurfa İl BaşkanıBahattin Yıldız
, AK Parti MKYK ÜyesiVildan Polat
,Haliliye
Belediye BaşkanıMehmet Canpolat
,Viranşehir
Belediye BaşkanıSalih Ekinci
,Karaköprü
Belediye BaşkanıMetin Baydilli
ve iş adamlarının katıldığı toplantıda gündem, yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri oldu.Zeynel Abidin
Beyazgül, burada yaptığı konuşmada, davetten dolayı İbrahim ve Ahmet Tatlıses'e teşekkür ederek, "Sağ olsun Ahmet bey her bir Urfalıyı aradı ayrı ayrı davet etti. Burada İmparatordan bahsetmemek olmaz. Şanlıurfamızın tanıtımına çok önemli katkılarda bulunmuş, çok değerli bir isimdir kendisi. Yıllar önce 'Ayağında Kundura' dedi ve o gün bugündür o ses durmadı." diye konuştu.
"15 Temmuz'da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain"
İbrahim Tatlıses de tüm konuklarına katılımlarından dolayı teşekkür ederek, "Urfalı ciğerci Ahmet'in oğluyum ötesi yok. Memleketim için ölürüm, Tayyip Erdoğan için ölürüm. Onun için buradayım. Destek için buradayım. Bana göre İstanbul sadece İstanbul değil, dünyanın başkentidir. Dünyanın gözü İstanbul'da, gelin İstanbul'a kötü gözle bakan herkesin gözünü kör edelim. Kötü gözle bakmasınlar, iyi gözle baksınlar." ifadelerini kullandı.
Gönlünün CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
'dan yana olduğunu vurgulayan Tatlıses, şunları kaydetti:
"15 Temmuz'da olmasaydı Başkan Tayyip, şimdi hepimiz olmuştuk hain. Çünkü vefalı adam.Almanya
'da en son yoğun bakımdan çıkıyorum, kulağıma telefon dayıyorlar, Başkan. Amerika'da telefon alıyorum, Başkan. Nerde arıyorsam Başkan, anamın cenazesinde Başkan, ne yapıyorsam Başkan. Mevlütlerde, ölülerde sıranın en başında, camilerde Kuran okuyan Başkan. Böyle bir adam yok. Gel de bu adamın peşinden gitme. Ben gidiyorum arkadaş, sözü olan varsa söylesin. Benim tarafım belli."