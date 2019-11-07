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'Memleketin Kısmeti' adlı oyun Nazilli'de sahnelendi

'Memleketin Kısmeti' oyunu Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncuları tarafından Nazilli'de sahnelendi.

07.11.2019 09:11 | Son Güncelleme: 07.11.2019 09:16 'Memleketin Kısmeti' adlı oyun Nazilli'de sahnelendi
'Memleketin Kısmeti' oyunu Ankara Ekin Tiyatrosu oyuncuları tarafından Nazilli'de sahnelendi.

'Memleketin Kısmeti' adlı tiyatro oyunu Nazilli 'de Mehmet Yüzügüler Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda sahnelendi. Usta oyuncular tarafından sahnelenen oyun 2 ayrı seansta yapıldı. Nazilli'ye davet edilen Ekin Tiyatrosu'nun birbirinden değerli usta oyuncuları yaklaşık 2 saat süren oyunda sergiledikleri performansları ile seyirciyi kendine hayran bırakırken hem düşündürdü hem de güldürdü.

İki perdelik oyunda Aziz Nesin'in yaşamından kesitler ile yazdığı hikayeleri güncel siyasi ve toplumsal olaylara uyarlanarak anlatılan tiyatro oyununda "Neye niyet ettiğini unutan memleketler, kısmetlerine düşenlerden şikayet etmemelidir" anlayışı işlendi. Bülent Ateşoğlu, Koray Ergün, Murat Ercanlı, Tahsin Demirbaş, Işıl Poyraz, Ersen Ocak, Burcu Oktan ve Suat Gülhan'ın sahne aldığı oyunun sonunda çiçek takdimlerini yapmak üzere sahneye gelen Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı Mert Öraroğlu, Ekin Tiyatrosunun tüm bireylerine tek tek teşekkürlerini sundu.

Nazilli Belediyesi olarak kültür sanat etkinliklerine büyük önem verdiklerini de vurgulayan Mert Öreroğlu; "Nazilli Belediye Başkanımız Kürşat Engin Özcan'ın Türkiye'nin en köklü özel tiyatrolarından biri olan Ankara Ekin Tiyatrosunu Nazillimizle buluşturmuş olmasından dolayı da kendisine ayrıca teşekkür ediyoruz. Bundan sonra da kültürel aktivitelerimiz imkanlar ölçüsünde devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"Memleketin Kısmeti" adlı Müzikli Komedi Oyunu başından sonuna ilgiyle izleyen Nazillili tiyatro severler oyuncuları ayakta alkışladı. - AYDIN

Nazilli, Ankara, Güncel

Kaynak: İHA

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