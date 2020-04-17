Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileri ailelerine kavuşturulacak

Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören iki üniversite öğrencisi, memleketlerine gönderildi.

17.04.2020 17:04 | Son Güncelleme: 17.04.2020 17:10
Memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileri ailelerine kavuşturulacak
Amasya Üniversitesi Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulunda öğrenim gören iki üniversite öğrencisi, memleketlerine gönderildi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üniversitelerde eğitime ara verilmesinin ardından bir süre sonra otobüs seferlerin de iptal olması sonucu memleketlerine dönemeyen Vanlı Nurullah Özdemir ile Hakkarili Mahzun Musaoğlu'nu memleketlerine, Taşova Kaymakamlığının desteğiyle bir hayırsever kendi aracıyla götürdü.
Musaoğlu, Taşova halkına ve yetkililere teşekkür ederek, "Okullar kapanınca kısa sürede tekrar açılır düşüncesiyle beklemeyi uygun bulduk. İlerleyen sürede okulumuz dönem boyunca tatil edildi. Memleketlerimize gitmeye karar verdik ancak otobüs seferleri iptal olduğu için araç bulamadık. Yaklaşık bir aydır Taşova'da bekliyoruz. Bize kol kanat geren ve ailelerimize kavuşmamızı sağlayan tüm Taşova halkına teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Amasya Üniversitesi, Yüksel Akın, Taşova, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sinan, eski sevgilisi Ebru’nun oğlunun ölümüyle perişan oldu Haberler
Sinan, eski sevgilisi Ebru'nun oğlunun ölümüyle perişan oldu
Virüsü yenen doktor, ’Mutlaka tüketin’ diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Türkiye’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769’a yükseldi Haberler
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu Haberler
İkisi de infaz yasasıyla tahliye oldu! Biri öldü, biri ölümüne sebep oldu
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklama yapıyor Haberler
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapıyor
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru’ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Ebru Şallı’nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti Haberler
Ebru Şallı'nın 8 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Herkes İstanbul’a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti Haberler
Herkes İstanbul'a kilitlenmişken Bilim Kurulu üyesi 47 şehrimize dikkat çekti
Haberler ›› Güncel ››Memleketlerine gidemeyen üniversite öğrencileri ailelerine kavuşturulacak - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:59: İstanbul'da sokağa çıkma yasağı öncesi tedbirler artırıldı - Haber 17:59: 19 Mayıs Gençlik Merkezi de maske seferberliğine katıldı - Haber 17:58: 346 Türk vatandaşı Hollanda'dan uçakla Samsun'a getirildi - Haber 17:58: Denizli'de sosyal kullanım alanı fazla olan yerlerde 'korona' denetimi - Haber 17:58: Artvin'de kamu çalışanlarından Milli Dayanışma Kampanyası'na 1,5 milyon lira destek - Haber 17:40: Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler? - Haber 17:40: Son Dakika: Türkiye'de 17 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 126 artarak 1769'a yükseldi - Haber 17:31: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor - Haber 17:30: Son Dakika: Ankara'da yaşlı bakım merkezinde yangın çıktı, yaşlılara ilk müdahale çimlerin üzerinde yapıldı - Haberler 17:18: Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan yeni koronavirüs ilacı açıklaması: İlacı biz bulmadık, mesajım yanlış yorumlandı - Haber 15:22: Sinan Akçıl, eski sevgilisi Ebru Şallı'nın oğlunun ölümüyle üzüntüye boğuldu: Öğrenince yerimden sarsıldım - Magazin