Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Erzurum'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs...
12.03.2020 22:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 22:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) toplantısı sonrası, üniversitelerin 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından Erzurum'daki üniversite öğrencileri memleketlerine gidebilmek için otobüs firması yazıhaneleri önünde metrelerce kuyruk oluşturdu.
Erzurum'daki üniversite öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yükseköğrenim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine dönmek için seyahat firmalarının internet sitelerinden bilet almak için çaba içerisine girdi.
Söz konusu firmaların internet sitesinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle öğrenciler bu kez firmaların Cumhuriyet ve Çaykara Caddesi'ndeki yazıhanelerine akın etti.
Öğrenciler, bilet almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.
Öğrencilerden Dilek Karabulut, AA muhabirine, okulların erken tatil edilmesi haberine sevindiklerini belirterek, "Yaklaşık 1 saattir buradayız, otobüs firmalarının acentelerinde ve internet sitelerinde sistem çökmüş. Memleketim Çanakkale'ye gideceğim. Burada uzun kuyruk var. İnşallah bilet alırım." dedi.
Üzeyir Özalp da koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edildiğini hatırlatarak, "Memlekete gitmek için bilet alacağım ama çok uzun sıra ve kuyruk var. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyorum henüz bir ilerleme olmadı, ne zamana bilet alacağım ve hangi güne bilet alacağım da belli değil." diye konuştu.
Erzurum'daki üniversite öğrencileri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yükseköğrenim kurumlarının 16 Mart'tan itibaren 3 hafta süreyle tatil edilmesi kararının ardından memleketlerine dönmek için seyahat firmalarının internet sitelerinden bilet almak için çaba içerisine girdi.
Söz konusu firmaların internet sitesinin aşırı yoğunluktan çökmesi sebebiyle öğrenciler bu kez firmaların Cumhuriyet ve Çaykara Caddesi'ndeki yazıhanelerine akın etti.
Öğrenciler, bilet almak için metrelerce kuyruk oluşturdu.
Öğrencilerden Dilek Karabulut, AA muhabirine, okulların erken tatil edilmesi haberine sevindiklerini belirterek, "Yaklaşık 1 saattir buradayız, otobüs firmalarının acentelerinde ve internet sitelerinde sistem çökmüş. Memleketim Çanakkale'ye gideceğim. Burada uzun kuyruk var. İnşallah bilet alırım." dedi.
Üzeyir Özalp da koronavirüs tedbirleri kapsamında okulların tatil edildiğini hatırlatarak, "Memlekete gitmek için bilet alacağım ama çok uzun sıra ve kuyruk var. Yaklaşık yarım saattir burada bekliyorum henüz bir ilerleme olmadı, ne zamana bilet alacağım ve hangi güne bilet alacağım da belli değil." diye konuştu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencilerinin bilet telaşı
Etiketler : Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" geliştirildi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi
Güncel
81 ile acil kodlu koronavirüs genelgesi gönderildi! İşte alınacak tedbirler
Güncel
Türk bilim insanları, koronavirüse karşı etkili olan 'oleuropein' maddesini farklı bir yöntemle elde etti
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli
Güncel
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner