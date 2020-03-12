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Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Yoğunluğun oluştuğu Kayseri Otobüs Terminalinden detay görüntüler Talas İlçesindeki mini terminalden detay görüntüler Yazıhane görevlisi Ali Koçak ile röportaj Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ile röportaj Ahmet Okan ile röportaj - KayseriKayseri'de de üniversite öğrencileri şehirler arası...

12.03.2020 23:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 23:04
Yoğunluğun oluştuğu Kayseri Otobüs Terminalinden detay görüntüler
Talas İlçesindeki mini terminalden detay görüntüler
Yazıhane görevlisi Ali Koçak ile röportaj
Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ile röportaj
Ahmet Okan ile röportaj - Kayseri
Kayseri'de de üniversite öğrencileri şehirler arası otobüs terminaline akın etti.
Öğrenciler memleketine gitmek için otobüs firmaları önününde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı öğrenciler bilet bulmakta zorluk yaşadı.
Bir firmanın yazıhane görevlisi Ali Koçak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerin ilgili nedeniyle bilet satışlarında son saatlerde artış yaşandığını, internet satış sisteminde de yoğunluktan dolayı kesintiler yaşandığını ifade etti.
Üniversite öğrencisi Batın Selçuk ise memleketi Aydın'a gitmek için 2 saatten beri otogarda beklediğini kaydetti.
Ahmet Okan Gürbüz ise 3 haftalık tatili memleketinde geçirmek istediğini ve bilet bulmakta zorluk çektiğini anlattı. Memleketlerine gitmek isteyen üniversite öğrencileri terminallerde yoğunluk oluşturdu

Kaynak: AA

Etiketler : Ali Koçak, Güncel

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