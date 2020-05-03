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Memleketteki tarlasını evinin bahçesine taşıdı

İstanbul'da yaşayan 64 yaşındaki Havva Gündoğdu, müstakil evinin bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle memleket hasretini gideriyor.

03.05.2020 17:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 18:01
İstanbul'da yaşayan 64 yaşındaki Havva Gündoğdu, müstakil evinin bahçesinde yetiştirdiği sebzelerle memleket hasretini gideriyor.
Ümraniye'de ikamet eden Havva Gündoğdu, müstakil evinin önündeki 200 metrekarelik bahçesinde mısır, fasulye, domates, salatalık gibi ürünler yetiştiriyor.
Yetiştirdiği sebzeleri hem kendisi tüketen hem de komşularıyla paylaşan Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından bahçesinde daha çok zaman geçirmeye başladığını söyledi.
Aslen Trabzonlu olan 6 çocuk, 12 torun sahibi Gündoğdu, "42 sene oldu, bahçeyle uğraşıyoruz. Karadeniz insanı olduğumuz için toprakla haşır neşir olmayı seviyoruz. Toprakla uğraşmak siniri, stresi de alıyor." dedi.
Memleket hasretini bahçesiyle gidermeye çalıştığını dile getiren Havva Gündoğdu, "Binada oturan dışarı çıkamıyor ama benim bahçem var. Her gün onunla uğraşıyorum. Bahçemde armut ve erik ağacım da var. Ben bahçesiz yerde yaşayamam." diye konuştu. Memleketteki tarlasını evinin bahçesine taşıdı

Kaynak: AA

Etiketler: Ümraniye, İstanbul, Gündoğdu, Güncel, Haber

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