Son dakika: Memur adayları dikkat! Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümleri torba yasa teklifinden çıkarıldı

Meclis'te, ilk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükümlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin maddeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin maddeleri metinden çıkarıldı.

TBMM Genel Kurulu'da, Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararının ardından AK Partili Salih Cora ile 3 milletvekili tarafından Meclis'e sunulan torba kanun teklifi görüşüldü. Teklifte memuriyete girişte "güvenlik soruşturması" şartına ilişkin düzenleme öngörülüyordu.

YENİDEN DÜZENLENECEK

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülerek AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edilen teklife CHP, HDP ve İYİ Parti şerh düşmüştü. AK Partili vekiller, 18 maddelik torba kanun teklifinde güvenlik soruşturmasını yeniden düzenleyen hükümlerin çıkarılması için önerge verdi. Önergede ilgili maddelerin yeniden düzenleneceği gerekçe olarak gösterildi.

TEKLİFTE NE VARDI?

Teklif ile güvenlik soruşturmalarını yapacak mekanizmalar, "MİT, emniyet ve mahalli mülki idari amirlikleri" olması öngörülüyordu. İlk defa veya yeniden kamu hizmeti ve görevlerine atanacaklar hakkında da güvenlik soruşturması veya arşiv araştırması yapılması düzenleniyordu. Bu kişilerde "Anayasaya ve devlete sadakat ve bağlılık, terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamak, örgütlere yardım etmemek, propagandalarını yapmamak" gibi ilkelerin aranacağı belirtiliyordu.

AYM İPTAL ETMİŞTİ

Anayasa Mahkemesi (AYM) güvenlik soruşturmalarını, 'özel hayatın ve kişisel verilerin korunmasıyla ilgili gerekli mekanizmalar olmadığı' gerekçesiyle iptal etmişti.