Memur adaylarına sınava ücretsiz ulaşım

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi katkılarıyla, 3 – 7 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen 'Türkiye'nin Yıldızları Bursa'da' adlı 'KPSS Genel Tekrar Kampı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Eğitime katılan adaylara sınavda ve yaşamlarında başarılar dileyen Başkan Aktaş, "Bu organizasyon ile birilerinin hayatlarına dokunursak, birilerinin bu ülkenin geleceği adına güzel ve hayırlı işler yapmasına vesile olursak ne mutlu bizlere…" ifadesini kullandı. Başkan Aktaş, 14 Temmuz Pazar gününe dair müjde vererek, "Sınav günü sınav kartlarını gösterenlere ulaşım bedava olacak" dedi.

"HEDEFLERİNİZ VE HEYECANINIZ OLSUN"

Büyükşehir Belediyesi'nin Bursa'da vatandaşların huzurunu sağlamayı hedeflediğini anlatan Aktaş, adaylara sınava dair tavsiyelerde bulunarak, "Aynı sıralardan geçmiş biri olarak kararınıza saygı duyuyorum. Ben hiç kamu kurumları sınavlarına girmedim ama bir kamu yöneticisi olarak söyleyebilirim ki, gerçekten ülke sevdasını kalbinde taşıyan, işini hakkıyla yapan, bu ülkenin geleceği adına derdi ve heyecanı olan kamu yöneticilerine ve kamu çalışanlarına ne kadar ihtiyaç olduğuna göreve geldikten sonra şahit olmuş bir kişiyim. Hayalleriniz, heyecanınız ve geleceğe dair hedefleriniz olsun. Bu hedefler doğrultusunda mücadele edin ancak hiçbir sonuç azminizi kırmasın" diye konuştu.

BÜYÜKŞEHİR GENÇLERİN YANINDA

Türkiye'nin güçlü bir ülke olduğunu ve gece gündüz demeden Bursa için çalıştıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, 'Geleceğimiz' ifadesiyle tabir ettiği gençler için Büyükşehir Belediyesi olarak özveriyle çalıştıklarını da anlattı. Aktaş, kültür, sanat, spor ve teknoloji başta olmak üzere, BUSMEK'in mesleki kurslarından konferans, söyleşi ve kamplara kadar geniş bir yelpazede çalışmaların gençler için de gerçekleştirildiğini, Görükle Gençlik Merkezi'nin de yoğun ilgi gördüğünü anlattı. Konuşmasının ardından Başkan Aktaş, eğitmenlere de birer tablo hediye etti. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Birlik Vakfı Bursa Şube Başkanı Mustafa Bayraktar da sınava girecek memur adaylarına başarılar diledi.