Memur emeklilerine çifte zam göründü! En az 165 lira zam alacaklar

2019 Haziran itibariyle neredeyse tüm emekli vatandaşlar gözünü Temmuz ayına çevirmiş durumda. "Emekliler Temmuz ayında ne kadar zam alacak?" sorusu merak konusu oldu ve Temmuz'da memur emeklilerine zam + fark göründü. Beklenti anketine göre yüzde 5'lik zamma ilaveten yüzde 1,94 enflasyon farkı oluşacak. Buna göre, emekliler en az 165 lira zam, 2 bin 544 lira maaş alacak. Emeklilerin Temmuz zammı için son viraja girildi. Gözler zam oranının açıklanacağı 3 Temmuz'a çevrildi.

MEMUR EMEKLİSİNE ÇİFTE ZAM

Temmuz'da yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark alacak memur emeklilerine, çifte zam göründü. 5 aylık enflasyona göre, memur emeklilerine yüzde 0,99 enflasyon farkı oluştu, zam yüzde 5,99'a ulaştı. Haziran enflasyonuna göre fark yani toplam zam oranı artacak ya da azalacak.

YÜZDE 6,94'LÜK TAHMİN

Merkez Bankasının açıkladığı son beklenti anketindeki tahmine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 5,94'e çıkabilecek. Bu durumda memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 1,94'lük enflasyon farkıyla yüzde 6,94'e ulaşacak. En düşük maaş da 2 bin 379 lira 59 kuruştan 165,14 lira artışla 2 bin 544 lira 73 kuruşa çıkacak. Memur emeklileri maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor.

ZAM FARKI AY İÇERİSİNDE ALINACAK

Zam oranı için 3 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verileri bekleneceğinden, ayın başında maaşlar artış yansıtılmadan yatırılacak. Memur emeklileri, zam farklarını ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumunun duyuracağı tarihte ceplerine koyacak.