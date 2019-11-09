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Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak

Memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaşırken, en düşük maaşta 2 bin 631 liralık seviye göründü. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artabilecek.

09.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:28

Ocak zammı için sadece SSK ve Bağ- Kur emeklileri değil, memur emeklilerinin gözü de enflasyon verilerinde. Maaşlara Ocak'ta yüzde 4'lük zamma ilaveten, 2019'un ikinci yarısında enflasyon yüzde 5'i aşarsa fark da yansıtılacağı için memur emeklileri verileri yakından izliyor.

OCAK ZAMMI YÜZDE 4,31'E ULAŞTI

Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 5,31 çıkmasıyla memur emeklilerine yüzde 0,31 fark oluştu. Böylece Ocak zammı yüzde 4,31'e ulaştı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre fark yani emeklilerin zam oranı artacak ya da azalacak.

FARK YÜKSELEBİLİR

Yeni Programı'ndaki enflasyon tahminine göre fark yüzde 1,65, beklenti anketine göre ise yüzde 2,3 olabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 522 lira. Bu maaş, yüzde 4,31 artışa göre 2 bin 631 liraya ulaşacak. Eğer Ocak zammı yüzde 1,65 enflasyon farkıyla yüzde 5,65'e çıkarsa bu maaş 2 bin 665 liraya, yüzde 2,3 farkla yüzde 6,3'e ulaşırsa 2 bin 681 liraya yükselecek.

Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak

Memur, Ekonomi, Güncel


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