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Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı

Son dakika! Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 TL, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve 1. yıl yüzde 3, 2. yıl yüzde 2 refah payı talep etti.

24.07.2019 12:47
Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı

Memur-Sen, milyonlarca memuru ilgilendiren 2020-2021 Toplu Sözleşmesi için zam talebini açıkladı.

2020 İÇİN YÜZDE 8+7 ZAM İSTEDİ

Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 2020 yılı için 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL seyyanen zam, birinci 6 ay için yüzde 8, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 oransal zam istedi.

2021 İÇİN YÜZDE 6+6 ZAM TALEP EDİLDİ

2021 için 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yüzde 2 refah payı, birinci 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 6 ve her iki dönem için enflasyon farkı şeklinde teklif sundu.

İMZA YETKİSİ MEMUR-SEN'DE

Toplu sözleşmeler, Ağustos ayı başında başlayacak olup görüşmelere memurlar adına imza yetkilisi olarak Memur-Sen katılıyor. Ancak masada imza yetkisi olmasa da, 4688 sayılı kanun hükmü nedeniyle, Kamu-Sen ve KESK de bulunuyor.

Son dakika! Memur-Sen zam teklifini açıkladı

Kamu-Sen, toplu sözleşme için zam teklifini sunduKamu-Sen, toplu sözleşme için zam teklifini sundu

KESK, zam talebini açıkladıKESK, zam talebini açıkladı


Memur Sen, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA

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