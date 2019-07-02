02.07.2019 11:59
Haberler » Güncel » Haber

Memur-Sen Başkanı Bahşi güven tazeledi

Memur-Sen Başkanı Bahşi güven tazeledi

Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi yeniden seçilerek güven tazeledi.

Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi yeniden seçilerek güven tazeledi.

Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, Memur-Sen Konfederasyonu'na bağlı 13 şube başkanının katılımı ile gerçekleştirilen toplantıda yapılan istişareler sonucu yeniden seçilerek güven tazeledi. Memur-Sen'e bağlı şube başkanlarının teveccühü ile göreve bir dönem daha devam edeceğini dile getiren Başkan Bahşi, Elazığ'daki memurların gür sesi olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Emek ve alın terinin karşılıksız kalmaması için mücadelelerini aynı heyecanla sürdüreceklerini vurgulayan Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Memurlarımızın sosyal ve ekonomik haklarının iyileştirilmesiyle beraber özgürlük alanlarının genişletilmesi için de gayret ve çabalarımızı artıracağız. Soylu sendikal mücadelemizi aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" dedi. - ELAZIĞ
Kaynak: İHA
Memur Sen , Elazığ , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:46 Ekmeklerini "taştan" çıkarıyorlar
12:46 Arnavutköy'deki organize suç operasyonunun içeriği belli oldu
12:45 Öykü Arin'in annesi: İlik savaşı riski devam ediyor
12:45 Türk askerinden Somali'de patlayıcı tespiti ve imha eğitimi
12:45 Adliyenin kapısını kırıp kaçmak isteyen şahıs tutuklandı
12:45 Türkiye BM'deki YPG/PKK skandalını şiddetle kınadı
12:43 Antika Otomobil Federasyonunun düzenlediği festivalde Bilecik'i temsil etti