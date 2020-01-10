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Memur-Sen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması

Memur-Sen Konfederasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

10.01.2020 11:42 | Son Güncelleme: 10.01.2020 11:42Memur-Sen'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı Açıklaması
Memur-Sen Konfederasyonu, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.
Konfederasyondan yapılan açıklamada, basın çalışanlarının hak ettikleri hayat standardına, ekonomik ve sosyal imkanlara kavuşmaları, haberlerinde hukukun evrensel standartları, kişi hakları ve özel hayata saygı, doğru ile tarafsız haber verme ilkelerinden asla taviz vermemeleri temennisinde bulunuldu.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Bu itibarla 2020 yılında, ücretlerini zamanında alamayan, basın işi dışında farklı işlerle de ilgilenmek durumunda kalan, kapanan medya organlarının ardından işsiz kalan, üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olduktan sonra hala iş bulamayan, basın sigortaları hususunda sıkıntı yaşayan ve primleri yatmayan ve bunun yanı sıra birçok noktada özellikle özlük hakları konusunda zorluklarla karşılaşan basın emekçilerinin tüm sıkıntılarının giderilmesini umuyoruz.

Basın emekçileri, mesai kavramı gözetmeden en zor şartlarda bile toplumu bilgilendirmek için gayret gösteriyor. Bütün zorluklara ve zorlu koşullara rağmen ulusal ve uluslararası alanda görevini başarılı bir şekilde layıkıyla yerine getiren basın emekçilerini yürekten tebrik ediyor, bu duygu ve düşüncelerle doğru ve tarafsız bir görev anlayışıyla kamuoyunu bilgilendiren, her şart altında toplum yararını gözeten basın çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyoruz."

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, Memur Sen, Güncel

Kaynak: AA

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