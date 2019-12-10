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Memur-Sen'den Doğu Türkistan protestosu

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstererek, "Çin deyince akla ucuz ve kalitesiz mallar gelmiyor sadece, yürek yakan acılar, işkenceler, asimilasyonlar ve kültürel soykırımlar geliyor.

10.12.2019 14:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:22Memur-Sen'den Doğu Türkistan protestosu
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, Çin'in Doğu Türkistan'daki uygulamalarına tepki göstererek, "Çin deyince akla ucuz ve kalitesiz mallar gelmiyor sadece, yürek yakan acılar, işkenceler, asimilasyonlar ve kültürel soykırımlar geliyor." dedi.
10 Aralık Dünya İnsan Hakları günü dolayısıyla Kuğulu Park'ta bir araya gelen Memur-Sen üyeleri, Çin'in Doğu Türkistan'da yaptığı insanlık dışı uygulamaları protesto etti.
Grup adına basın açıklamasını okuyan Genel Başkan Yalçın, bugün insan haklarını kutlamak için bir araya gelmeyi arzu ettiklerini ancak Doğu Türkistan özelinde dünyanın birçok noktasında yaşanan insan hakkı ihlallerinin buna engel olduğunu ifade etti.
Çin'in Doğu Türkistan'da işgalci olarak bulunduğunu belirten Yalçın, şöyle devam etti:
"Çin deyince akla, ucuz ve kalitesiz mallar gelmiyor sadece, yürek yakan acılar, işkenceler, asimilasyonlar ve kültürel soykırımlar geliyor. Çin, Doğu Türkistan'da, işkencecidir, zalimdir ve her türlü kötülüğün failidir. Çin'de tam bir köle ve zulüm düzeni vardır. Öyle bir devlet var ki ortada, kendisinden güçsüz olan devletlerin egemenliğini, kendi vatandaşının emeğini, yanı başındaki coğrafyadaki milletlerin fikrini, tarihini, kültürünü, birikimini, hepsinden öte kendisini yok etmeyi hedefliyor."

Çin Halk Cumhuriyeti, Doğu Türkistan, Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Kaynak: AA

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