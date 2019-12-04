Haberler » Güncel » Memur -Sen'den engeliler günü etkinliği - Haber

Memur -Sen'den engeliler günü etkinliği

Memur-Sen Adıyaman İl Temsilciliği Engelliler Komisyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli üyelerle bir araya geldi.

04.12.2019 17:07 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:12Memur -Sen'den engeliler günü etkinliği
Memur-Sen İl Temsilciliği Engelliler Komisyonu 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli üyelerle bir araya geldi.

Adıyaman Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulunda düzenlenen programa Memur- Sen İl Temsilcisi Ali Deniz ve Eğitim Bir- Sen Şube Yönetim Kurulu üyeleri de iştirak etti. Engelli kamu çalışanlarının sorunlarının değerlendirildiği ve konu ile ilgili sendikal çalışmalarının anlatıldı.

Etkinlikte konuşan Memur- Sen İl Temsilcisi Ali Deniz, "Toplumumuz ve sorumluluk sahibi yetkililerimiz, yaşadığımız dünyada engellileri, engelleri ile değil, önce herkes gibi insan oldukları için ve sahip oldukları yetenekleri ve birikimleri ile değerlendirmeli; bu taleplerin karşılık bulacağı bir dünya artık hayal olmamalıdır. Bizler sorumlu sendikacılık adına her türlü engelle mücadele etmeli ve kendimizle barışık olmalıyız. Bu minvalde en büyük engel sevgisizliktir diyerek saygıya, sevgiye bir adım atmak için eğitimin ilk aşamasından itibaren engellere ve engellilere yönelik doğru adımlar atılmalıdır diyoruz" dedi.

Daha sonra konuşan Memur- Sen Adıyaman Temsilciliği Engelliler Komisyonu Başkanı Sinan Bilgiç çalışma hayatının içerisinde bulunan engelli kamu görevlilerimizin ekonomik ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi, bu alanda gerekli düzenlemelerin yapılması, engelli çalışanların daha iyi ve kaliteli hizmet sunmasına olanak sağlayacağını söyledi. - ADIYAMAN

Dünya Engelliler Günü, Memur Sen, Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

19:30 Bilecik'te 7 gün önce kaybolan kız Adana'da bulundu - Haber
19:30 Sultanbeyli'de okul servisi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı - Haber
19:30 Gana'da geçen yıl 910 kişi AIDS'ten öldü - Haber
19:30 Mardin "3. Aralıksız Kültür, Sanat ve Edebiyat Günleri" - Haber
19:29 Kanada Başbakanı Trudeau'dan "dalga geçme" açıklaması - Haber
18:34 Trump'tan sürpriz karar: Basın toplantısını iptal etti - Haber
18:20 Son dakika: Ordu Valiliği'nden Ceren Özdemir açıklaması: Katil zanlısı suçunu itiraf etti - Haber
17:23 Öğretim görevlisi, yüksek okul binasından ölüme atladı - Haber
17:23 Terör örgütü YPG, Rasulayn'da sivilleri hedef aldı: 1 ölü, 2 yaralı - Haber
17:20 Vatandaşlardan bıçaklanarak öldürülen Ceren Özdemir'in katil zanlısına linç girişimi - Haber
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:39:50