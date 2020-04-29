Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ramazan vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden, ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı yaptıklarını söyledi,Yalçın, Memur-Sen genel merkez binasında düzenlediği basın...

29.04.2020 13:18 | Son Güncelleme: 29.04.2020 13:34
Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ramazan vesilesiyle İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden, ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı yaptıklarını söyledi,
Yalçın, Memur-Sen genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında, ramazan dolayısıyla İHH, Deniz Feneri ve Diyanet Vakfı aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine bağışta bulunacaklarını açıkladı.
Türkiye'nin imkanı en fazla olan ülke olduğu için değil, vicdanı, insafı en fazla olan ülke olduğu için duyarlı davrandığını belirten Yalçın, "Bizim duyarlılığımız da bütçemizle değil, kitlemizle, ilkemizle alakalıdır." dedi.
Duyarlı bir teşkilat olduklarını vurgulayan Yalçın, şunları kaydetti:
"'Memur-Sen diğerlerine göre değil, değerlerine göre sendikacılık yapıyor' derken slogan olsun diye söylemiyoruz. Yapılan icraat ifade bulsun diye söylüyoruz. Arakan, Suriye, Filistin, Doğu Türkistan, Mısır, Keşmir, nerde bir sıcak nokta varsa hep duyarlı davrandık ve anlayış farkımızı ortaya koyarak teşkilatlar olarak toplumun vicdanı olduk. Filipinler ve Nepal'deki afet ve felakette de toplum vicdanını harekete geçirdik. Ülkemiz içindeki zor zamanlarımızda da hep duyarlı davrandık. Van depremi, Samsun sel felaketi, Elazığ depremi dahil her zor anımızda örgütlü yapı olarak yardım kuruluşları ile toplum vicdanını harekete geçirdik. 15 Temmuz'da da yaralarımızın sarılmasında da duyarlı davrandık."
"Salgın ülkelerin değil, herkesin imtihanı"
Yalçın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının bir imtihan olduğunu belirterek bunun sadece ülkelerin değil, herkesin imtihanı olduğunu ifade etti.
Yalçın, salgın dolayısıyla Batı'da yalnızlaşmanın, Türkiye'de ise yardımlaşmanın ön plana çıktığına dikkati çekti.
Salgın sürecinde yapılan hizmetlere ilişkin de bilgi veren Yalçın, konukevini sağlıkçılara tahsis ettiklerini, 50 bin koruyucu malzeme temini ve teslimi gerçekleştirdiklerini, 2 milyon liralık nakdi yardım yaptıklarını aktardı.
"Toplumumuzu yardımlaşmaya, dayanışmaya çağırıyoruz"
Ramazanda da yardımlarının devam ettiğini söyleyen Yalçın, şunları kaydetti:
"Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu cehennem azabından azat olan ramazan vesilesiyle yeni bir adım atıyor ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Vakfı, Deniz Feneri ve Türkiye Diyanet Vakfı üzerinden 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı yaparak kitlemizi, toplumumuzu yardımlaşmaya, dayanışmaya çağırıyoruz. Bugün attığımız bu adımımızla birlikte Memur-Sen, bu zorlu süreçte toplamda 4 milyon lirayı bulan bir yardım yapmıştır. Üyelerimize, teşkilatımıza, sendikalarımıza, Genel Başkanlarımıza, yardım kuruluşlarına ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Etiketler: Deniz Feneri Yardımlaşma Ve Dayanışma Derneği, Memur Sen, Türkiye, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum Haberler
Köpeğini döven komşusunu kayda alıp şikayet eden genç kız: 15 gündür inleme seslerini duyuyorum
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri Haberler
Kabine toplantısında salgın sonrası normalleşme takvimi ele alındı! İşte kapalı mekanların açılma tarihleri
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti Haberler
38 yaşındaki koronavirüs hastası hayatını kaybetti
Acun’un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez’in eski eşi Marc Antony çıktı Haberler
Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı
Bakanlık’tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı Haberler
Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı
Türkiye’nin ’Koronafobi Haritası’ çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu Haberler
Türkiye'nin "Koronafobi Haritası" çıkarıldı: En fazla korkan bölgeler Ege ve Doğu Anadolu
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı Haberler
Koronavirüse karşı mücadeleyi kazanan 3 ülke, para birimlerinin değerini artırdı
ABD’li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı Haberler
ABD'li kriz kahini Roubini, dünya ekonomisinin koronavirüsle çökeceğine dair 10 neden sıraladı
Haberler››Güncel››Memur-Sen'den ihtiyaç sahiplerine 1 milyon 500 bin liralık kumanya yardımı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:32: Rusya'da Ebeko yanardağında patlama sonrası kül yağmuru kamerada - Haber 15:32: Meram Belediyesi zabıta ekipleri denetimlere devam ediyor - Haber 15:32: Irak siyasi kulislerinde, Kazimi'nin kabinesini gelecek hafta meclise sunacağı konuşuluyor - Haber 15:32: Edirne Valiliği 135 bin maske dağıttı - Haber 15:32: Garsonun şiir kitabı yayımlandı - Haber 15:24: Avrupa'nın ilk koronavirüs aşısı insanlar üzerinde denenmeye başladı - Haber 15:17: Bakanlık'tan izin alan Bülent Ersoy, annesini son yolculuğuna böyle uğurladı - Magazin 14:51: Hasta yavrusunu ağzında taşıyarak acil servise götüren kedi, görenlerin yüreğini ısıttı - Haber 11:44: Acun'un sır gibi sakladığı Survivor ödül villasının dünyaca ünlü sahibi, Jennifer Lopez'in eski eşi Marc Antony çıktı - Magazin