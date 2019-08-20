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Memur-Sen'den iş bırakma eylemi

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik zam teklifini revize etmemesi üzerine eylem kararı aldı.

20.08.2019 12:04 Memur-Sen'den iş bırakma eylemi
MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), hükümetin memur ve memur emeklisine yönelik zam teklifini revize etmemesi üzerine eylem kararı aldı.
Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamada, memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5'inci Dönem Toplu Sözleşmeleri kapsamında yapılan yeni teklif çağrısının karşılıksız kaldığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 2020 için yüzde 4+4, 2021 için yüzde 3+3 oranındaki zam teklifini revize etmediği ve 2 günlük müzakere uzatma teklifine de yanıt vermediği kaydedildi. Bunun üzerine, Memur-Sen Başkanlar Kurulu toplantısında iş bırakma kararı alındığı belirtilerek, "İl temsilcileri toplantısı, başkanlar kurulu toplantısı ve genişletilmiş başkanlar kurulu toplantısı sonucu çıkan karar göre, Memur-Sen bugün saat 15'00'te iş bırakma eylemi, saat 17.00'de ise bakanlık önünde cüzdan bırakma eylemi gerçekleştirecek" denildi.



Memur Sen, Memur, Ekonomi

Kaynak: DHA

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