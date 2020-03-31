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Memur Sen'den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım

Korona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, Türkiye'de yardımlaşma ve paylaşma anlamında çalışmalar yürütülüyor.

31.03.2020 14:45 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:45
Memur Sen'den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım
Korona virüs salgını tüm dünyayı etkilemeye devam ederken, Türkiye 'de yardımlaşma ve paylaşma anlamında çalışmalar yürütülüyor. Bu kapsamda Memur Sen Konfederasyonuna bağlı sendikalar toplamda 2 milyon TL'lik bağışta bulundu.

Memur Sen Genel Başkan Ali Yalçın, "Zor zamanlardan geçtiğimiz şu günlerde biz de işlerini kaybetmek durumunda olan kardeşlerimiz için şimdi vefa zamanı diyerek bir kampanya başlatıyoruz. Başlangıç olarak da Kızılay'a ve İHH'ya 1 milyon TL'lik bağışta bulunurken Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu Biz Bize Yeteriz kampanyasına 1 milyon TL'lik bir katkı yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

' Kayseri Eğitim Bir Sen yardım kampanyası başlattı'

Kayseri Eğitim Bir Sen 1 Nolu Şube Başkanı Aydın Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Biz eğitimciler virüs salgınında milletimizin ve devletimizin yanındayız. Birçok öğretmenimiz ek derslerini kiralarını ödeyemeyen, işinden olan hemşerilerimizle paylaşmak istediklerini bildirdiler. Biz de Eğitim Bir Sen Kayseri 1 Nolu Şube olarak Kayseri merkezde ve tüm ilçelerimizde yarım kampanyası başlatıyoruz. Özellikle korona virüsten dolayı işlerini kaybeden, kiralarını ödeyemeyen çalışanlarımız için şimdi vefa zamanı diyoruz. Kızılay Kayseri Şubesi Verenel deneği ve İHH ile birlikte bu kampanyayı yürüteceğiz ve salgın bitene, herkes işine dönünceye kadar kampanyamız devam edecek. Üyelerimize mesajla ulaşacağız, işlerini kaybedenlere ve zor durumda kalan kardeşlerimize destek olacağız. Bu bir felakettir, varlıklı olanların bile çaresiz kaldığı bir süreçtir. Şimdi paylaşma zamanı, şimdi yardımlaşma zamanı. Tüm eğitimcileri, kamu çalışanlarını ve vatandaşlarımızı kampanyamıza destek vermeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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Kaynak: İHA

Etiketler: Memur Sen, Türkiye, Kayseri, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Memur Sen'den işini kaybedenlere 2 milyon TL yardım - Haberler

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