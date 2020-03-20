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Memur-Sen'den kamu çalışanları için "idari izin" talebi

Memur-Sen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığından "Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde asgari düzeyde personel bulundurulması, diğer personelin ise idari izinli sayılması" talebinde bulundu.

20.03.2020 14:28 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:28
Memur-Sen'den kamu çalışanları için
Memur-Sen, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığından "Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde asgari düzeyde personel bulundurulması, diğer personelin ise idari izinli sayılması" talebinde bulundu.
Memur-Sen'den yapılan açıklamada, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında Türkiye'de de vaka sayısının 359'a çıktığı ve hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiği hatırlatıldı.
Açıklamada, ölümle sonuçlanan vaka sayısının artması sonucu Memur-Sen tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına yazı yazılarak, taleplerin iletildiği bildirildi.
Açıklamaya göre, yazıda, Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan koronavirüs vakasının Türkiye'de görülmesi sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan toplantı sonucu alınan tedbirler gereği yayımlanan genelgede, "Hamilelerin, yasal süt izni kullananların, engelli çalışanların, yönetici pozisyonundakiler hariç 60 yaş ve üzerinde olanların, Sağlık Bakanlığının belirlediği dezavantajlı grupların (bağışıklık sorunu olanlar, kanser hastaları, kronik solunum yolu hastaları, obezite ve diyabet, kalp damar hastaları, organ nakli olanlar, kronik hastalar) 16 Mart 2020 tarihinden itibaren 12 gün idari izinli sayılmaları"nın öngörüldüğü aktarıldı.
Yazıda, şunlar kaydedildi:
"Ancak yaşanan son gelişmelerde vaka sayılarının artması ve ölümlerin meydana gelmesinden dolayı, kamu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması, diğer personelin idari izinli sayılması ve bu konuda ivedilikle kurum yöneticilerinin yetkilendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz."
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da konuya ilişkin Memur-Sen'in talebini, kendi sosyal medya hesabından da paylaştı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güncel

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