Memur-Sen'den kılık ve kıyafet yönetmeliğinin değişmesi için çağrı

Memur-Sen'den kılık ve kıyafet yönetmeliğinin değişmesi için çağrıMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın"Biz kargaşadan yana değiliz, devlet ciddiyetinin ortadan kaldırılmasından yana da değiliz"Ama devletin bize embesil muamelesi yaparak, ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmeyen insanlar olarak, öz yeterlilikleri gelişmemiş bireyler olarak davranmasını kabul edemeyiz""Şimdi değişmeyen yönetmelik Ekrem İmamoğlu'nun can simidi gibi duruyor"ÇORUM - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kılık ve kıyafet yönetmeliğinin değiştirilmesi için çağrıda bulundu.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Çorum İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katıldı. Yalçın, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.6 yıldır sivil itaatsizlik eylemini devam ettirdiklerini hatırlatan Yalçın, bu eylem kapsamında toplanan 12 milyon 300 imzayı kamyonlarla hükümetin önüne götürerek anti demokratik yasanın tarihin çöp sepetine atılması gerektiğini, 82 model Kenan Evren kılık kıyafet yönetmeliğinin miadının dolduğunu bu çağdışılığın artık tarihin çöp sepetinde yerini alması gerektiğini ifade ettiklerini söyledi.2013 yılında yapılan düzenlemeyle kadınlara yönelik bu konuda önemli bir paragraf açılmasını, kamusal alan yalanının bertaraf edilmesini, kamu görevlisinin başı-açık kapalı aynı ortamda hizmet vermesini temin ettiklerini dile getiren Yalçın, ancak yönetmeliğin devam ettiğine işaret etti.Kamu çalışanlarına embesil muamelesi yapılmasına karşı olduklarını anlatan Yalçın, "Dün bu konuyla ilgili iki haber yer aldı. Birisi İSKİ'deki sakallı kamu görevlilerine sakallarınızı kesin diye gönderilen talimat diğeri Küçükçekmece Belediyesi'nde 82 model Kenan Evren yönetmeliğinden medet umarcasına buna uyacaksınız diye verilen gözdağı. 6 yıldır sivil itaatsizliği sürdürüyoruz. Biz kargaşadan yana değiliz. Biz devlet ciddiyetinin ortadan kaldırılmasından yana da değiliz. Ama devletin bize embesil muamelesi yaparak, ne giyeceğimizi, nasıl davranacağımızı, nasıl hareket edeceğimizi bilmeyen insanlar olarak, öz yeterlilikleri gelişmemiş bireyler olarak davranmasını kabul edemeyiz. Bize ayakkabı topuk boyu şöyle olacak, pantolonun kumaşı böyle olacak. Kazağının yakası şu şekilde olacak, faul uzunluğu şöyle, ense traşı böyle gibi tuhaf, garip 82 model Kenan Evren bakiyesi bizi hakir gören bir tavrı kabul edemeyiz. Bunun için adım atılması gerekiyor. Bunun için 6 yıldır sivil itaatsizliğimizi sürdürüyoruz. Bazı kamu bürokrasinin, mülki amirlerin "böyle devlet memuru mu olur, acayip adamlar, tuhaf tuhaf kıyafetlerle okula geliyorlar" diyorlar. Eylem devam ediyor, eylem. Eylemin nizamisi olmaz. Eylem nizamsızlıktır. Rahatsızlığı ortaya koymaktır. Gelin oturalım, tartışalım, bir çerçeve çizelim" dedi."Değişmeyen yönetmelik Ekrem İmamoğlu'nun can simidi gibi duruyor"Değişmeyen yönetmeliğin İstanbul Büşükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun can simidi gibi durduğunu savunan Yalçın, "Halbuki İstanbul Büyükşehir'de 1990'lı yıllarda Cumhurbaşkanımızın belediye başkanı olduğu dönemden bu tarihe kadar kimseye kılık kıyafet dayatması yapılmadı. Herkesin inancına, geleneklerine, insanlığına saygı duyuldu . Ama bugün anında Kenan Evreni'nin yönetmeliğinden medet umarcasına çağ dışı yönetmeliğe yapışılmış durumda. Demek ki yasal mevzuatı şekillendirmek gerekiyor. Temel hak ve özgürlükleri teminat altına almak gerekiyor. Bu konuda duyarlılığımız var. Bazen bürokrasi, bazen mülki amirlerle karşı karşıya geldiğimiz durumlar oluyor. Biz bu burada bir şeyi ifadeye ediyoruz. Diyoruz ki bir rahatsızlığımız var. Gelin yönetmeliği tartışmaya açalım. Oturalım tartışalım antidemokratik kısmını ayıklayalım. Bizde bu süreci bu süreci sulandırmaya çalışan, bu süreçte memur haysiyetini sulandırmaya çalışan eylem dolaysıyla eylemi tartışılır hale getirmeye isteyenlere karşı bizimde rahatsızlığımız var. Buyurun tartışalım, konuşalım. Kasım ayında Kamu Personel Danışma Kurulu var. Şimdiden kursunlar komisyonu tartışalım. Şimdiden bir çerçeve çizelim. İki satırlık yönetmelik değişikliğiyle nasıl ki kamusal alan yalanının tarih olduğu buradaki arkadaşların birbiriyle kardeşçe, arkadaşça ötekileştirmeden, kişiliklerine saygı duyularak tanımlanarak değil tanıyarak bir erdem ortaya konulduysa o zaman bu kısmı da tamir edelim! İfadelerini kullandı.Türkiye'nin 31 Mart'tan sonra belli tartışmaları yaşadığını belirten Yalçın, "Belediyelerde işten çıkarmalar var. İş güvencesine ilişkin saldırılar var. Ekmeğini kaybeden insanlar var. Yıldırılmak istenen, susturulmak istenen emekçiler var. Bolu'da 19 işçi belediyenin önüne çadır kurarak bir direniş başlattı. 97 işçiydi aslında işten çıkarılanlar. Ancak direnişi sürdüren 19 kişi. 19 işçimizin ortaya koyduğu mücadele bir gerçeğin ortaya çıkmasını sağladı. 200 kilometre yol yürüdüler. Ankara'da bin 500 kişi ile onları karşıladık. Adımız işçi adımız memur olabilir. Statümüz farklı olabilir. Ama mücadelemiz aynı. Ekmek mücadelesinin tarafıyız biz. Ekmek mücadelesinin tarafıyız biz. Bizim tel rengimiz farklı olabilir ama ten rengimiz aynı. Göz rengimiz farklı olabilir ama gözyaşımızın rengi aynı. Bizim bakış açımız farklı olabilir ama insanız acımız aynı diye dünyanın her yerinde emek mücadelesini sürdürüyorsak Türkiye'de emekçilerin ekmeğine tasallut edildiği, ekmeğinin güvencesiz bırakılmaya çalışıldığı süreçleri kabul etmeyiz. Orda da dirayetli bir duruş gösterdik en sonunda 19 kişi belediyeye geri alındı" şeklinde konuştu.İl Divan Toplantısının ardından Eğitim Bir Sen yeni hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi. Açılışa AK Parti Çorum milletvekili Erol Kavuncu, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Memur-Sen Çorum İl Başkanı Ali Yıldız ve sendika üyeleri katıldı.