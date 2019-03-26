Memur-Sen'den Nisan Ayı İçin "Kpdk Toplansın" Çağrısı

Kaynak: İHA

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Genel Başkanı Ali Yalçın, mart içinde yapılması gereken Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısının yerel seçimler nedeniyle yapılamadığını belirterek, "Nisan ayı içinde toplantının olmasını bekliyoruz. Bekliyoruz ve çağrıda bulunuyoruz bir an önce KPDK'yı yapalım diye" dedi.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde Memur-Sen Antalya Buluşmasına katıldı. Burada konuşan Ali Yalçın, binlerle başlayan yolculuğun, 1 milyona ulaştığını Türkiye'nin en büyük emek hareketi olduklarını kaydetti."Kamu görevlileri bizim sorumluluk alanımız"Milletle çatışmayan milletin değerleriyle asla ters düşmediklerini dile getiren Yalçın, "27 yıllık tarihsel serüveninde kaldırımın taşıyla sorunu olmayan sendikalar tarihe geçti. Esnafın camı ile sorunumuz olmadı. Hakkımızı aradık ama asla milletin hakkı ve hukukuna girmedik. Kamu görevlileri bizim sorumluluk alanımız. Bugüne kadar 260 kazanımın altına imza attık. Üyemizin ekonomik sosyal mali haklarını arttırmak, yaşam standardını yükseltmek, açlık ve yoksulluk sınırı arasından çıkarmak ve refah düzeyinde yaşayabileceği ücreti temin etmektir" diye konuştu.Memur-Sen için önemli olanın ülkenin istikrarı olduğunun altını çizen Yalçın, istikrarsız ortamda ise ilk kaybedenin kendilerinin olacağını bildirdi."Ülkemizin hassasiyetlerinden ödün vermedik"Bu ülkede sendikacılık denince her şeye muhalefet eden adam anlaşıldığını hatırlatan Ali Yalçın, "Ya da muhalefet ettiğiniz sandığınız insanların bazı yapılarla arka planı fark ettiğinizde görürsünüz Memur-Sen farklı bir teşkilat. Doğru bir şey yapılıyorsa hakkı teslim ederiz. Bunun hangi siyasi oluşum olduğuna bakmayız. Yeter ki bu ülke iççin taş üstüne taş koysun. Ama bu ülkede kilit taşlarını sökmeye ve dinamit koymaya çalışan varsa ona karşı koymak bizim görevimiz. Çünkü bizim gidebilecek başka ülkemiz yok. Dünden daha güçlü olmaya, ayakta kalmaya, mesafe almaya, milli geliri büyütmeye refah toplumunu oluşturmaya daha fazla ihtiyacımız var. Emperyalizmin karşısındaki en büyük tehdit Türkiye olarak görülüyor. Biz ülkeye olan hassasiyetimizden ödün vermedik, vermeyeceğiz de" ifadelerine yer verdi.KPDK çağrısıÜyeye ilişkin kazanımlar skalasını yükseltmek için çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Yalçın, "Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) mart ayı içinde olması gerekirdi. Yerel seçim nedeniyle siyasiler sahaya inmiş durumda. Nisan ayı içinde olmasını bekliyoruz. Bekliyoruz ve çağrıda bulunuyoruz biran önce KPDK'yı yapalım diye. Peşinden Memur-Sen Genel Kurulu var. Ardından 1 Mayıs'ta Şanlıurfa'da olacağız. 5. Dönem toplu sözleşmeye giden süreçte taleplerimizi, tekliflerimizi tasnif edecek ve masaya ilişkin baskımızı hissettireceğiz. Masada 5 milyonu aşan kitlenin milli gelirden alacağı payı belirlemeye çalışacağız. Zorluklarımız, güçlüklerimiz yok değil, bunun karşısında çelik gibi irademiz ve güçlü bir teşkilatımız var. Masaya bu bilinçle otururken, masada ürettiğimiz kazanımların herkese eşit şekilde dağıtılıyor olmasından son derece rahatsız ve huzursuzuz. Dünyanın hiçbir yerinde bir sistematik yok. Biz çalışıyoruz, 5 milyonun yükünü taşıyoruz, bizim aldığımızı yapan da, yatan da, çatan da, gevrek gevrek cümleler kuran, 'Sendikalar ne işe yarıyor, boş verin' diyen gevşek gevşek konuşan da alıyor. Böyle bir sistem olmaz. Benim dayanışma aidatımı ödesin ondan sonra 'sendika ne işe yarıyor' cümlesini kuracaksa kursun bakalım. Böyle bir sistem olamaz" diye konuştu.Sayıları itibariyle gelinen noktanın yeterli olmadığının altını çizen Yalçın, herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini belirtti.Memur-Sen Antalya Şube Başkanı Mustafa Çoban, katılımın yoğun olduğunu belirterek kendilerine eşlik eden herkese teşekkür etti. - ANTALYA