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Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi

Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Memur-Sen sağlıkçılar için 50 bin adet üç boyutlu yüz koruyucu siper maskesi sipariş etti, Elazığ dahil bir çok Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretime başlandı.

28.03.2020 13:08 | Son Güncelleme: 28.03.2020 13:12
Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi
ELAZIĞ - Korona virüsü salgını ile mücadele kapsamında Memur-Sen sağlıkçılar için 50 bin adet üç boyutlu yüz koruyucu siper maskesi sipariş etti, Elazığ dahil bir çok Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretime başlandı.
Çin'de başlayıp dünyayı etkisine altına alan korona virüsüne karşı Türkiye de sağlık çalışanları yoğun bir mesai harcıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Bilim ve Sanat Merkezi tarafından sağlık çalışanlarına 3-D yazıcıyla yüz siperi ve maske üretimi başlatıldı. Bunun üzerine Memur-Sen, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığı protokol ile 50 bin 3-D yüz siper maskesi siparişi verdi. Diğer illerde olduğu gibi Elazığ'daki merkezde de talep edilen siperlerin üretimi başladı.Memur-Sen İl Başkanı İbrahim Bahşi de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde faaliyet gösteren merkezde üretimi incelerken, siperlerin ücretsiz olarak hastanelere ulaştırılacağını aktardı.
Öte yandan, yüz siperi maskelerinde kullanılan yazılımının çevre illere de verilerek, yaygın olarak üretilmesine katkı sağlandığı aktarıldı.
Her zaman sağlık çalışanlarının yanında olduklarını belirten Memur-Sen Elazığ İl Başkanı İbrahim Bahşi, "Kovid 19 diye bilinen yeni tip korona virüs ile mücadelede sağlık çalışanlarımıza destek olmak ve korumak için Bilim ve Sanat Merkezi'nin ürettiği 'Yüz Siperi' maskeleri için buradayız. Gerçekten de herkes evinde kalırsa bu mücadele sonuç verecek. Ancak öteki tarafta sağlık çalışanlarımız bu anlamda bir mücadele veriyor, sürekli alandalar. Onları korumak için de Milli Eğitim Bakanlığı'mız hem Bilim ve Sanat Merkezi'nde hem Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde üretilen maske ve yüz siperi maskelerini Memur-Sen Genel Başkanımız Ali Yalçın, bakanlıkla gerekli yazışmaları yaptı ve 50 bin ürünün üretimini alma ve sağlık çalışanlarına hediye etme girişiminde bulundu" dedi.
"Türkiye'de bir ilki başararak, bu yüz koruyucu siperleri hazırladılar"
Maskelerin üç boyutlu yazıcıda üretildiğini ve yazılımın çevre illere de verildiğini aktaran Bahşi, "Sağlık çalışanları korumak için bu ürünleri desteklenmesi gerektiği noktasında bir karar alındı. Bakanımızın talimatları ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de girişimleri Elazığ Bilim ve Sanat Merkezi'nin değerli yöneticileri ve öğretmenlerine teşekkür ederiz. Gerçekten Türkiye'de bir ilki başararak, bu yüz koruyucu siperleri hazırladılar. Maskelerin üzerinden bir tarafında Elazığ, diğer tarafında da Bilsen yazıyor. Bu yazılımı çevre illere de vererek, oradaki Bilim ve Sanat Merkezi'nde üretilmesini de sağladılar. Şuan üç boyutlu yazıcıda üretiliyor" ifadelerini kullandı. Memur-Sen’den sağlıkçılara 50 bin adet ’Yüz Siper’ maskesi

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye, Elazığ, Genel

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Memur-Sen'den sağlıkçılara 50 bin adet "Yüz Siper" maskesi

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