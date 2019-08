Memur-Sen'den "toplu sözleşme görüşmelerine" ilişkin açıklama

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde gelinen noktaya ilişkin, "Masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir. Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz." dedi.

Yalçın, Konfederasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 1 Ağustos'ta başlayan toplu sözleşme sürecinin uzlaşmazlıkla sonuçlandığını ifade etti.

Toplu sözleşme müzakerelerinin tamamına Genel Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin katılım sağladığını belirten Yalçın, süreci bire bir takip ederek, olumlu sonuçlandırma noktasında ellerinden gelen gayreti ortaya koyduklarını söyledi.

Müzakere masasını sonuna kadar kullanabilmeyi önemsediklerinin altını çizen Yalçın, bu kapsamda, kamu işveren heyeti başkanından süre uzatımı istediklerini dile getirdi.

Hizmet kolu ile genel tekliflerin tamamının masada görüşülemediğini kaydeden Yalçın, "Masanın işletilmesi konusunda bu anlamda istediğimiz seviye bir türlü yakalanamadı. Bunu gördüğümüz için süre uzatımı istedik. Hiçbir sendikamızla gelinen nokta itibarıyla uyuşmazlık görüşmesi yapılmadı." diye konuştu.

Yalçın, Konfederasyona ve 11 sendikaya toplantı tutanağı imzalama fırsatı sunulmadan tespit tutanağının tebliğ edildiğini belirterek, müzakere süreci sonunda, 4. Dönem Toplu Sözleşme hükümlerinin bir bölümünün revize edilerek uzlaşmaya konu olmasına rağmen hiç uzlaşılmamış gibi bir çerçeve çizildiğini söyledi.

"Masada 'bunu anlaştık' dediğimiz konu, masadan hakem heyetine giderken hiç görüşülmemiş muamelesi gördü." diyen Yalçın, Memur-Sen ve yetkili sendikalarca masaya sunulan tekliflerden azımsanmayacak bir bölümünün kamu işverenince kabul edilmesine rağmen hiçbir teklif kabul edilmemiş gibi tutanak tutulduğunu ifade etti.

"Şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik"

Tespit tutanağının, tebliğ yapılma şekli ve içeriğiyle uzlaşma temelli toplu sözleşmeyle uyumlu olmadığını dile getiren Yalçın, tutanağın Memur-Sen ve sendikalar tarafından şerhli olarak tebellüğ edildiğini bildirdi.

Zam tekliflerini, kamuoyuna açıkladıkları rakamın üzerine çıkarmadıklarını, toplamda "20 puanla bu sözleşme tamamlanır" diye öngördüklerini anlatan Yalçın, "Genel Başkanlarımızla, teknik ekibimizle sonuna kadar masadaydık. Çünkü masa, bizim için en önemli kazanım üretme mekanizmasıdır. 4 toplu sözleşmeyi yürütmüş bir Konfederasyon olarak şimdiye kadar masada hep kazanım ürettik ve masanın kazanım üretme kapasitesini bildiğimiz için masayı her zaman birinci derecede önemsedik." dedi.

Yalçın, bundan önceki toplu sözleşmelerde masa marifetiyle götürdükleri her 100 teklifin 40'ını kazanıma dönüştürmeyi başardıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Onun için masayı işletme noktasında elimizden gelen gayreti gösterdik. Sonuna kadar müzakere yürüttüğümüz, masayı zorladığımız, kamu görevlilerinin haklı beklentilerine cevap üretmek, kazanım üretmek, onları rahatlatmak için sonuna kadar bu anlamda teşkilat istişaremizle ortaya koyduğumuz refleksleri hiç esirgemediğimiz bir toplu sözleşme süreci uyuşmazlıkla sonuçlanmıştır ve hakem heyetine gidecektir.

Biz, bu süreçte şerhli olarak teslim aldığımız bu tespit tutanaklarının açmazlarını, masaya ilişkin sıkıntıları ve masada kazanım olarak kararlaştırılan, kamu işveren heyeti tarafı bileşenlerinin, sendikaların teker teker not ettiği, nihayetinde Bakan'ın kendisinin özel olarak bir uyuşmazlık hali olursa diye not ettiği konuların masada kazanım olarak üretilmemiş gibi sıfır noktasında değerlendirilmesini ve 20 günlük sürenin işletilmemiş gibi muamele görmesini çok doğru bulmadık, dolayısıyla Hakem Kurulunda itirazlarımızı ifade edeceğiz."

"Kamuoyu nezdinde bir kez revize ettik"

Yalçın, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk toplu sözleşme sürecinde uzlaşma çıkmamasıyla ilgili Memur-Sen'i işaret etti. Masada tekliflerinizde bir farklılık oldu mu?" sorusuna Yalçın, "Teklif olarak kamuoyuna açıkladığımız rakamı kamuoyu nezdinde bir kez revize ettik ve 20 puan bandında bu sözleşme çıkar dedik. Toplamda 20 puan 2 yıl için ayrılırsa bütçeden, kamu görevlileri bu anlamda bu toplu sözleşmeden mutabakatla ayrılmış olacaklardır diye ifade ettik. Bunun haricindeki kısımlar bizim bilgimizin dışında." yanıtını verdi.

"Memur-Sen önümüzdeki günler için bir eylem kararı değerlendirdi mi?" sorusu üzerine Yalçın, gelecek günlerde bunun istişaresini yapacaklarını kaydetti.

"Hakem heyetine ne zaman gitmeyi planlıyorsunuz?" sorusuna Yalçın, "Sürenin sonuna kadar beklemek gibi bir niyetimiz yok. Bu şerhli tebellüğ edilen tespit tutanağıyla ilgili işin teknik kısımlarının hazırlanması için ne kadar süre lazımsa onu eksiksiz değerlendirip hemen akabinde direkt hakem heyetine götürmüş olacağız." cevabını verdi.

Kaynak: AA