Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Esen: "Memur-Sen Özgün ve Özgür Bir Sendikacılığın Temsilcisidir"

19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19



19 Kasım 2018 Pazartesi 16:19

Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Memur-Sen'in çatışmacı, çözümsüzlüğe odaklı ve çözümsüzlükten beslenen sendikal anlayışa karşı çözüm odaklı, milletin inancıyla ve dini değerlerle çatışan anlayışlara karşı inanç ve medeniyet değerleri ile uyumlu özgün ve özgür bir sendikacılığın temsilcisi olduğunu söyledi.Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Esen, Denizli ve Şırnak'ta Eğitim-Bir-Sen Şubelerinin 6'ncı Olağan Genel Kurullarına katıldı. Katılımcılara hitap eden Esen, Memur-Sen olarak çeyrek asrı aşan tarihiyl, yeni bir anlayışın, yeni bir paradigmanın sendikal hayattaki karşılığı olduklarını belirterek, "Çatışmacı, çözümsüzlüğe odaklı ve çözümsüzlükten beslenen sendikal anlayışa karşı çözüm odaklı, Milletin inancıyla ve dini değerlerle çatışan anlayışlara karşı inanç ve medeniyet değerlerimizle uyumlu özgün ve özgür bir sendikacılığın temsilcisidir" ifadelerini kullandı.Esen, Memur-Sen'in tarihinin vesayetle, darbelerle, baskılarla mücadele tarihi olduğunu belirtti. "Gerek Türkiye'de, gerekse de bütün dünyada olan bitenlere gözümüzü kapatmadık, kapatmıyoruz" diyen Esen, "Suriye, Haiti, Bayırbucak, Doğu Türkistan, Filistin ve daha nicesi bizim ilgi alanımızda, destek hattımızda oldular hep. Gerek Eğitim-Bir-Sen ve gerekse de Memur-Sen olarak tecrübe ve birikimlerimizi yeni bir dünya mümkün diyerek bütün dünyayla paylaştık. 5 kıtaya gittik. Yüzlerce ülke sendikasını Türkiye'de konuk ettik. Yetiştirdiğimiz onlarca uzman sendikacı üzerinden kardeşlik ve dayanışma köprüleri kurduk. Uluslararası sempozyumlar, forumlar ve programlarla küresel çapta buluşmalar ve tecrübe paylaşımları gerçekleştirdik" dedi."Sadece sesi değil, sözü de yükselten bir teşkilatız"Bugünlere kolay gelinmediğini belirten Esen, hem Eğitim-Bir-Sen, hem de Memur-Sen'in son birkaç yıldır gerçekleştirdiği uluslararası toplantıların içe, dışa ve işe yönelik felsefelerinin bir yansıması olduğunu kaydetti. Esen, şöyle devam etti:"ILO sürecini düşünün. 50 yıldan fazla bir süredir devam eden geleneği yıkarak bu yıl Memur-Sen'in ILO temsiliyetini alması basit bir olay değildir. Hamdolsun imtihanı yüzümüzün akıyla verdik. Çünkü biz sadece sesi değil, sözü de yükselten bir emek hareketiyiz. Çünkü biz birbirimizin hukukunu riayet ederek bu toprakların değerleriyle de yoğrulmuş bir sivil toplum hareketiyiz. Bakınız, gerek İLO sürecinde, gerekse kendi gerçekleştirdiğimiz toplantılarda bugünkü sömürü düzenine karşı öneriler getirdik, getirmeye de devam edeceğiz. Yeter ki birlik olalım, yeter ki birbirimizin hukukunu koruyalım, yeter ki birbirimize emanet olduğumuzu unutmayalım. Başımızı hep dik ve çıtayı hep yukarıda tuttuk. Bu bizim vizyonumuzu ve misyonumuzu gösteriyor."Önemli bir seçim sürecinden geçildiğini ifade eden Esen, bu seçimlerin kazananının daima kamu görevlileri olduğunu vurguladı.Seçimleri Denizli'de Feyzullah Özelmiş ve ekibi, Şırnak'ta ise Abdullah Çatı ve ekibi kazandı. - ANKARA