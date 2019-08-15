Memur-Sen Genel Başkanı: Heyetin kabul edilebilir teklifle gelmesini bekliyoruz

MEMUR-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleriyle ilgili, "Kamu İşveren Heyeti'nin bizim için müzakere edilebilir, kabul edilebilir teklifle masaya gelmesini temenni ediyoruz. Yarın kamu işveren heyeti, 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyon kitle için ilk teklifini sunmuş olacak" dedi.

Hükümet ile memur sendikaları, memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5'inci Dönem Toplu Sözleşmesi görüşmeleri kapsamında 3'üncü kez bir araya geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantıya; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ve Kamu İşveren Heyeti ile hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı. Toplantı, basına kapalı sürdürüldü.

'YARIN İLK TEKLİFİNİ SUNACAKLAR'

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, toplantıdan önce bakanlık binası girişinde açıklama yaptı. Yalçın, daha önce tekliflerini Kamu İşveren Heyeti'ne sunduklarını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Bizim teklifimiz taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı şeklinde. Masaya ilişkin kanaatimiz olumlu. Kamu görevlilerinin sorunlarına çözüm üretme konusunda görüşmeleri önemli buluyoruz. Geride bıraktığımız toplu sözleşmelerde, hizmet kollarına ilişkin sorun alanlarının çözüme kavuştuğu malum. Kamuoyunda, Memur-Sen'in teklifleri son derece gerçekçi oldu, Kamu İşveren Heyeti'nin de bu gerçekçilik üzerinden meseleye yaklaşması ve buna ilişkin teklifle masaya gelmesi kanaati kabul görmüş durumda. Kamu İşveren Heyeti'nin bizim için müzakere edilebilir, kabul edilebilir bir teklifle masaya gelmesini temenni ediyoruz. Yarın kamu işveren heyeti, 3 milyon 200 bini bulan kamu görevlisi, 2 milyonu aşkın memur emeklisi olmak üzere 5 milyon kitle için ilk teklifini sunmuş olacak."

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci ise toplu pazarlık masasını önemsediklerini kaydederek, "Yarın hükümet, çalışanların en azından ekonomik sıkıntılarını giderecek, refah seviyelerini bir miktar artıracak teklifle gelmeli. Yani müzakere edilebilir, üzerinde konuşulabilir teklif bekliyoruz" dedi.

Kaynak: DHA