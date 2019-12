Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, AA "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.Yalçın, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğraflardan oluşan " haber ", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.Yalçın, "haber" kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasına HDP'nin aracı olduğunu iddia eden ve evlatlarına kavuşmak için partinin il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin portrelerini çeken Hasan Namlı'nın fotoğrafına oy verdi.Diyarbakır annelerinin acıları, örselenmişlikleri, uykusuz geceleri, evlatlarına kavuşma hasreti ve evlatlarının kandırılmış olmasından dolayı yaşadıkları bir hayal kırıklığı olduğunu belirten Yalçın, bu süreci başından beri takip ettiklerini ve olabildiğince desteklediklerini söyledi.Yalçın, Diyarbakır annelerinin fotoğrafını çok kıymetli bulduğunu belirterek, "Resim de çok şey ifade ediyor. Arkasında bir yığın acı, bir yığın çığlık, bir yığın gözyaşı var." dedi."Yaşam" kategorisinde ise Hüseyin Yıldız'ın çektiği, Iğdır'daki karlı havada okula gitmeye çalışan öğrencilerin bulunduğu "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını seçen Yalçın, "Belki öğretmen, bir eğitim çalışanı olmamdan kaynaklı, yürüyerek okullarına gitmeye çalışan öğrencilerin mücadelesi bana çok daha kıymetli geldi." diye konuştu.Yalçın, dünyayı değiştirecek şeyin eğitim olduğunu vurgulayarak, "Eğitim konusunda çocukların gayreti, annelerin gayreti son derece kıymetli. Servisle gidemeyen, imkanları olmayan çocukların karı, kışı dinlemeden, hava koşullarını dinlemeden her türlü tehlikeyi göze alarak eğitim ortamlarına erişmeye çalışması, geleceğe ilişkin çok ciddi, önemli bir gayret. Bu açıdan bu fotoğrafı seçtim." değerlendirmesinde bulundu."Resimlerin hepsi birbirinden kaliteli""Spor" kategorisinde de Mustafa Yalçın'ın çektiği "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçen Yalçın, dünyanın, Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda ortaya koyduğu dirayeti, küresel teröre karşı gösterdiği cesareti gölgelemeye dönük bazı art niyetli yaklaşımları olduğunu belirterek, bu anlamda milli takımın selamla dünyaya verdiği mesajın son derece kıymetli olduğunu ifade etti.Ali Yalçın, şunları kaydetti:"Anadolu Ajansının her yıl geleneksel olarak yaptığı çalışma, son derece dikkati çekiyor ve biz de bu oylamaya düzenli olarak katılıyoruz. Spor, yaşam ve haber konusundaki 3 kategoriyle ilgili beğenilerimizi ifade ediyoruz. Bu seçim son derece heyecan uyandırıyor. Çünkü resimlerin hepsi birbirinden kaliteli ve görsel açıdan hepsi birbirinden anlamlı. Seçmekte zorlanıyoruz doğrusu ama neticede bir tercihte bulunuyoruz. Yoksa her resmin bir hikayesi, bir arka planı var."Yılın fotoğraflarında Suriye, Filistin gibi dünyanın sıcak bölgelerinde çekilen son derece anlamlı kareler olduğunu ve basın emekçilerinin hayatlarını tehlikeye atarak bu kareleri çektiğini ifade eden Yalçın, "Bu açıdan hem basın emekçilerini hem de bu emeği görünür kılmaya çalışan Anadolu Ajansına Memur-Sen ailesi, burada örgütlenmiş 1 milyon emekçi adına teşekkürlerimi ifade ediyorum." ifadesini kullandı.