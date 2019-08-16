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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(Hükümetin zam teklifi) Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok...

5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5.

16.08.2019 16:54
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:
5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın açıklamaları
ANKARA - Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapıldı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin ardından açıklamalarda bulundu.
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın: "(Hükümetin zam teklifi) Yeni bir teklif bekliyoruz, bu teklifi yok sayıyoruz."
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın:

Ali Yalçın, Memur Sen, Güncel

Kaynak: AA

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