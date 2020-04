Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, işten çıkarılan sözleşmeli personellerle ilgili Kılıçdaroğlu'yla...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, telekonferansla Memur-Sen'in de aralarında bulunduğu kamu görevlileri sendikalarıyla bir araya geldi. Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra CHP'li belediyelerde işten çıkarılan sözleşmeli personellerin salgın sürecinde mağdur olduğunu ve işlerine iade edilmesi gerektiğini ifade etti. Yalçın ayrıca, 734 kişinin işine son verildiği belediyelerin yer aldığı listeyi de CHP liderine iletti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, belediyelerde işine son verilen sözleşmeli personellerin gündeme alınacağını ve konuyla ilgileneceğini ifade etti.Korona virüs pandemisinin gündem olduğu toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Eş Başkanları Aysun Gezen ve Mehmet Bozgeyik ve Birleşik Kamu-İş Genel Başkanı Mehmet Balık ile görüştü.Toplantıda konuşan ve Kılıçdaroğlu'na kamu görevlileri sendikalarıyla bir araya gelmesi dolayısıyla teşekkür ederek sözlerine başlan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye, dünyada da etkisini hızla artıran pandemiye karşı aldığı tedbirlerle diğer ülkelere göre bir adım önde ve iyi bir pozisyonda görünüyor fakat çalışma hayatına ilişkin atılması gereken hızlı adımlar vardı. Personelin idari izinli sayılması konusunda bir düzenlemeye ihtiyaç vardı. Bu konu için de gerekli adımları atarak gerekli iletişimi sağlayarak mesafe kat ettik ve kamu görevlilerini rahatlatmış olduk" diye konuştu.Bunların yanı sıra sosyal mesafenin sağlanabilmesi için de çalışma ortamlarında seyrek çalışmaya gidildiğini aktaran Yalçın, bu anlamda da atılan adımların oldukça önemli olduğunun altını çizdi.Yalçın şu an ise sosyal mesafe konusunda sıkıntı yaşanan iki kurumun olduğunu ifade ederek, "Birisi sağlık çalışanları diğeri de PTT çalışanları. PTT çalışanları hem maske dağıtmak hem ücret dağıtmak, sosyal yardımları kargolamak gibi görevleri ifa ediyor. Sağlık çalışanlarımız da bu sürecin kahramanı, onlar ne kadar moralli olursa bu süreçten de o kadar da güçlü çıkacağız. Bu iki noktaya ilişkin biz de elimizden geleni yapıyoruz ve herhangi bir sıkıntıyı direkt iletiyoruz" şeklinde konuştu."Kredi kartı borçları ve krediler dondurulmalı"Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için önerilerde bulunan Yalçın, "Kredi kartı borçları ve konut, tüketici, araç kredisi gibi taksitler bu süreçte dondurulabilir ve ötelenebilir. İnsanlarımız bu süreçte stres yaşamamalı. Çünkü bu sürecin zaten kendi stresi var ve daha ne kadar süreceği belli değil. Bankalar mutlaka bu konuda adım atmalı hükümet de bu konuya eğilmeli. İnsanların bu konuda yaşayacağı stresin önüne geçilmeli" şeklinde konuştu."Hayatını kaybeden sağlık çalışanları şehit sayılmalı""Hayatını kaybeden sağlık personelinin şehit statüsünde sayılması konusu çok önemsediğimiz bir konu çünkü sağlıkçılar çok büyük bir mücadele veriyorlar" diyen Yalçın, bu mücadele kapsamında sağlıkçıların birçok fedakarlık yaptığına da dikkat çekti. Yalçın bu mücadelenin de ek bir maaşla ödüllendirilmesinin moralleri yükselteceğini söyledi."Sağlıkta şiddet yasası geciktirilmeden çıkarılmalı"Yalçın, ayrıca korona virüs ile en önemli mücadeleyi veren sağlık çalışanlarının korunması gerektiğini belirterek, "Sağlıkta şiddet yasası hiç geciktirilmeden bir an önce çıkarılmalıdır" çağrısında bulundu.Sağlık çalışanları için başka bir çağrıda daha bulunan Yalçın, "Eşi sağlık çalışanı olup kendisi farklı bir kurumda çalışan çocuklu çiftlere idari izinde öncelik tanınmalıdır" diyerek gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi."Serbest kıyafet tüm kamu görevlilerine uygulanmalı"Bazı valiliklerin serbest kıyafet uygulamasına geçtiğini de sözlerine ekleyen Yalçın, özellikle korona virüse karşı alınan tedbirler gereği serbest kıyafet konusunun tüm kamu görevlilerine de uygulanmasının gerekliliğini belirtti."5393'e tabi belediye çalışanları görevlerine geri dönmeli"31 Mart sonrası partisi değişen belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara da değinen Genel Başkan Ali Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: "5393'e tabi birçok belediye çalışanın görevine 31 Mart sonrası son verilmişti. Bu arkadaşlarımız birçok vesileyle bize ulaşarak sıkıntılarını dile getiriyorlar. CHP'li belediyelerde de bu işten çıkarmalar yaşanmıştı. Siz ana muhalefet partisi liderisiniz ve emekçiler konusunda hassasiyet göstereceğinizi düşünüyorum. Bu noktada adım atmak sizlere yakışacak. Bu süreçte atılacak olumlu bir adım büyük bir mutluluğu da beraberinde getirecektir."Kılıçdaroğlu: "Belediyelerde işten çıkarılan personelleri gündemimize alacağız"Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu salgınla etkin bir şekilde mücadele etmenin önemine dikkat çekerek, salgını olabildiğince hafif bir şekilde atlatmak için tüm paydaşların ellerinden geleni yaptığını belirtti.Bu noktada kamu görevlileri sendikaları temsilcilerinin de önemli bir işlev üstlendiğini aktaran Kılıçdaroğlu, üstlendikleri rol nedeniyle de konfederasyon temsilcilerine teşekkür etti.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'ın 31 Mart'tan sonra özellikle CHP'li belediyelerde işten çıkarılan belediye işçileri ve sözleşmeleri memurlarla ilgili talebine değinen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Eğer herhangi bir sorun yoksa ben hiçbir çalışanın görevine son verilmesini doğru bulmuyorum. O göreve sadık ve o göreve layık bir şekilde çalışan kişi; hangi siyasi görüşten olursa olsun, kimliği ve inancı ne olursa olsun her çalışanın benim başımın üstünde yeri vardır. Bizim de buna saygı göstermemiz siyaseten görevimizdir. Zaman zaman bana bu konuyla ilgili ulaşanlar oluyor, ben doğrudan belediye başkanlarımızla iletişime geçerek konunun ayrıntılarını öğrenmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise 31 Mart seçimlerinden sonra 734 sözleşmeli memurun işine son veren CHP'li belediyelerin yer aldığı listeyi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile paylaştı.Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili ayrıntıları ve ilgili listeyi Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın'dan talep ederek gündemlerine alacaklarını ve ilgileneceklerini ifade etti.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ayrıca çeşitli borç ve taksitlerin ertelenmesi ile ilgili olarak da, "Sayın Yalçın'ın söylediği gibi tüketici kredisi ve kredi kartı borcu olanların, özellikle işine son verilenler veya iş yerini kapatmak zorunda olanlar için, bir düzenleme olmalı. Bizler de bu konuyu dile getirdik. Kapatılan iş yerlerinde çalışanlar gelirlerini kaybettikleri için yanında çalıştırdığı kişiye ücretini veremiyor. Bu konuda da gerekli düzenlemelerin yapılması sosyal devletin bir gereğidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA