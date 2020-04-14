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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, PTT çalışanları ile birlikte maske dağıttı

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle PTT çalışanları ile birlikte maske dağıttı.

14.04.2020 13:35 | Son Güncelleme: 14.04.2020 13:43
Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, PTT çalışanları ile birlikte maske dağıttı
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle PTT çalışanları ile birlikte maske dağıttı.

Salgına karşı alınan tedbirlere uyularak gerçekleştirilen dağıtım öncesi PTT Ankara Başmüdürlüğü bahçesinde basın mensuplarına açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Toplumumuzu empatiye davet ediyoruz. PTT çalışanı olarak kendilerini bir düşünsünler. Bu süreçte arkadaşlarımızın iş yükünü arttıracak gereksiz siparişlerden, ilerde alabilecekleri şeyleri bugünden alarak arkadaşlarımızın iş yükünü arttırmaktan vazgeçsinler. Planlama bu süreçte son derece önemli" ifadelerini kullandı.

PTT çalışanlarının pandemi sürecinde yaşamış oldukları zorluklara dikkat çekmek ve empati yapmak adına dağıtıma çıktıklarını belirten Yalçın, "Bugün PTT çalışanları ile bir aradayız. Pandemi sürecinde yaşamış oldukları zorluğu resmetmek, ifade etmek, insanımızı bu konuda duyarlılığa davet etmek için bugün bir empati yapacağız ve Memur-Sen Genel Başkanı olarak arkadaşlarımızla beraber dağıtıma çıkacağız. Bu süreç iki meslek grubunda ciddi anlamda iş yükü oluşturdu. Birisi sağlık çalışanları, diğeri ise PTT çalışanları. İnsanların evde kalmasının yoğunlaşması dolayısıyla e-ticaretin artmasından kaynaklı olarak ciddi anlamda iş yükü ile karşı karşıyalar. Arkadaşlarımız ihtiyaç sahiplerinin ücretlerinin dağıtılması, maske dağıtımı gibi konularda olağanüstü fedakarlıklar gösteriyor. Bunun içinde her türlü takdiri, alkışı ve teşviği hak ediyorlar. Bu konuda yüksünmüyorlar. Burada yapmak istediğimiz şey farkındalığı arttırmak ve halkımıza çağrıda bulunmak. Evde kaldığımız bu süreçte e-ticarette yapılan gereksiz, ilerde alınabilecek ihtiyaçlar arkadaşlarımızın yükü arttırıyor ve işlerini zorlaştırıyor. Arkadaşlarımız bu süreçte, 'Bu bir milli mesele, sorun küresel ama mücadele ulusaldır. Bizde meslek grubu olarak üzerimize düşeni yapacağız. Bu konuda elimizden gelen gayreti ortaya koyuyoruz. Sadece toplumumuz bunu görsün ve işimizi kolaylaştırsın' beklentisi içerisindeler" diye konuştu.

"Bu hizmet grubunda mutlaka ama mutlaka bizzat mesai sarf etmek gereken bir zemin var"

Maske dağıtımı konusunda Eczacılar Birliği ile anlaşılmasının da PTT çalışanları için önemli olduğuna dikkat çeken Yalçın, "Geçtiğimiz hafta dağıtım merkezini ziyaret ettiğimizde arkadaşlarımız ile beraber sahaya çıkacağımı ifade etmiştim. Bugün bir empati yaparak arkadaşlarım ile birlikte maske dağıtımı yapacağım. Bu vesileyle bir teşekkürü ifade etmem lazım. Maske dağıtımı konusunda Eczacılar Birliği ile anlaşarak, eczanelerde maskelerin ücretsiz bulunabileceğine ilişkin hükümetin atmış olduğu adım son derece yerinde ve kıymetli. Yoksa PTT çalışanları olarak bu zorlu süreçte iş yükünün altında çok daha fazla strese sebebiyet verecekti. Bu anlamda işin bir miktarı hafiflemiş oldu. Empati yaparak arkadaşlarımızın durumuna dikkat çektiğimiz bu süreçte hepsine yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü son derece kıymetli bir iş yapıyorlar. Bazı hizmet kurumlarında seyrekleştirme ile evden mesai yürüyebiliyorken, bu hizmet grubunda mutlaka ama mutlaka bizzat mesai sarf etmek gereken bir zemin var. Toplumumuzu empatiye davet ediyoruz. PTT çalışanı olarak kendilerini bir düşünsünler. Bu süreçte arkadaşlarımızın iş yükünü arttıracak gereksiz siparişlerden, ilerde alabilecekleri şeyleri bugünden alarak arkadaşlarımızın iş yükünü arttırmaktan vazgeçsinler. Planlama bu süreçte son derece önemli" diyerek açıklamalarını sonlandırdı.

Açıklamanın ardından Yalçın, PTT çalışanları ile adreslere maske dağıtımına geçti. Dağıtım sırasında Yalçın ve PTT çalışanlarını karşısında görünce duygulanan Salih Duman isimli vatandaş gözyaşlarına hakim olamadı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali Yalçın, Memur Sen, Ankara, PTT, Güncel
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