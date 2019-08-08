Memur-Sen, açlık ve yoksulluk sınırını açıkladı

Memur Sendikaları Konfederasyonundan (Memur-Sen) yapılan yazılı açıklamaya göre, her ay düzenli yapılan açlık-yoksulluk araştırmasında, bu yılın Haziran ve Temmuz aylarındaki fiyatlar karşılaştırıldı. Araştırma sonucunda, Temmuz ayında Türkiye'deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 2 bin 390, yoksulluk sınırı 6 bin 610 lira olarak belirlendi.

GIDADA EN BÜYÜK ARTIŞ TOZ ŞEKERDE OLDU

Gıda fiyatlarında, Temmuz ayında en büyük artış yüzde 11 ile toz şekerde görülürken, bunu yüzde 10'luk artışla sarımsak, yüzde 8'lik artışla domates ve yüzde 7'lik artışla dereotu takip etti. Karpuz, erik, patlıcan ve salatalık fiyatlarında düşüş yaşandı.

GİYİM FİYATLARI YÜZDE 2,11 DÜŞTÜ

Temmuz-Haziran döneminde giyim fiyatlarında da ortalama yüzde 2,11'lik bir düşüş gözlendi.