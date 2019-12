Memur-Sen Kadın Komisyonundan 'Kadın Buluşması'

Memur-Sen Manisa Kadınlar Komisyonu birlik beraberlik kapsamında "Kadın Buluşması" programı düzenledi.Memur-Sen kadınları düzenlenen programla bir araya geldi. Memur-Sen Kadınlar Komisyonu tarafından düzenlenen "Kadın Buluşması" programında, kadın haklarına yönelik bilgi alışverişinde bulunuldu. Programda konuşan Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın, Manisa'da olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek "Çalışma hayatının kadınlara has sorunları var. Bu sorunların bizim tarafımızdan ifade edilmesi ve kadın eli değerek çözülmesi, çalışma hayatının çalışma şartlarının iyileştirilmesi konusunda kadınların daha fazla inisiyatif alması, kadınların üretim süreçlerinde etkin rol oynaması kadar ailedeki görevlerini icra etmesi de önemlidir. Üretimden geri kalmayan, aileyi de ihmal etmeyen bir çalışma hayatı ideal olandır" dedi.Haz ve hız arasında gidip gelen çağımızda değerler eksenli bir sendikacılık iddiasının bile büyük bir olay olduğunu belirten Aydın, "Öncelikle bu iddianın bir parçası olduğunuz için hepinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Kadın ve erkek çatışması diye bize anlatılan şeyin kökeninde sermaye-emek çatışması olduğunu en iyi görecek olan bu teşkilattır. Tüm insanlığı ezen vahşi bir kapital sistem varken, biz buradan ya kadın erkek çalışarak çıkarız ya hep beraber kaybederiz. Biz sendikacı kadınlar olarak mücadelemizi yürütürken, biliyoruz ki alın terinin olmadığı yerde söz hakkı da olmaz" ifadelerini kullandı.Kadınlar olarak çalışma hayatında farklı olumsuz durumlarla karşılaştıklarını vurgulayan Aydın, "Geçmişte binlerce başörtülü kadın çalışma yaşamının dışına itildi, on binlercesi eğitim hakkından mahrum bırakıldı ve hatta Medine Bircan vakıasında olduğu gibi sağlık hizmeti alamadığı için ölüme terk edildi. Bu sözcükler geçmişte sadece Merve Kavakçı'ya değil ülkenin tüm başörtülü kadınlarına meydan okuma ifadesi olarak kullanıldı. ve çok ağır bedeller ödetildi. Ayrıca şiddet kadınların maruz kaldığı ayrı bir etken, şiddete maruz kalma durumu her çalışan için söz konusu olabilecek bir olgudur. İş dünyadaki şiddet sadece şiddete maruz kalan kişi için değil, ailesi, çalıştığı kurum ve tüm topluma yönelik birçok olumsuz sonuçlara yol açmaktadır" diye konuştu.Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, yaptığı konuşmada sendikal mücadelede kadın liderlerin ve üyelerin örgütlenmeye katkılarına değinerek, "Sendikal mücadeleye başladığımız günden beri kadının sendikal alandaki konumunu ve yerini güçlendirmek ve bu mücadele yolunda birlikte yürümek için elimizden gelen gayreti gösterdik. Her zaman söylediğimiz gibi burada bize düşen görev kadın üyelerimizin sayısını artırmak, onlara mücadelemizin anlamını aktarmak, kadın üyelerimize düşen ise temsilde sorumluluk almak için ter akıtmaktır. Sloganımız açık ve birçok şeyi anlatmak için de yeterli: Yol açık, yola çık" dedi.Memur-Sen Manisa Kadın Komisyonu Başkanı Gönül Çiftçioğlu ise, "Kadınlar komisyonu olarak, sendikal alandaki örgütlenmemizi daha da büyüterek, sorunların çözümü konusunda elimizden geleni yapacağız" dedi.Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Başkanı Sıdıka Aydın'ın katılımı ile gerçekleşen programa Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa Şube Başkanı Mesut Öner, Memur-Sen Manisa Kadın Komisyonu Başkanı Gönül Çiftçioğlu, Yönetim Kurulu Üyeleri ve bayan Memur-Sen Üyeleri katıldı. - MANİSA