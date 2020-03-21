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Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti

Memur-Sen artan koronavirüs riski nedeniyle Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na yazı yazarak kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını istedi.

21.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 21.03.2020 10:06

Memur-Sen, ölümle sonuçlanan koronavirüs vakalarının ardından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na yazı yazarak, "Kamu kurum ve kuruluşlarında faaliyetlerin devamını sağlayacak şekilde asgari düzeyde personel bulundurulmasını, diğer personelin ise 'idari izinli' sayılmasını" talep etti.

'ASGARİ DÜZEYDE PERSONEL BULUNDURULMALI'

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, konuya ilişkin Memur-Sen'in talebini kendi sosyal medya hesabından da paylaştı. Yalçın'ın paylaşımı binlerce etkileşim aldı. Memur-Sen yazıda şu ifadelere yer verdi: "Yaşanan son gelişmelerde vaka sayılarının artması ve ölümlerin meydana gelmesinden dolayı kamu kurum ve kuruluşların faaliyetlerinin devamını sağlayacak şekilde gerekli tedbirlerin alınması ve zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması, diğer personelin idari izinli sayılması ve bu konuda ivedilikle kurum yöneticilerinin yetkilendirilmesi hususunda gereğinin yapılmasını önemle arz ederiz."

Devlet Personel Başkanlığı'nın istatistiklerine göre sözleşmeliler de dahil edildiğinde Türkiye'de üç milyonu aşkın memur bulunuyor.

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve 11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edilen koronavirüs, şimdiye kadar 9 vatandaşımızın yaşamını yitirmesine sebep oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, enfekte sayısının 670 olduğunu söylerken vatandaşların hijyen kurallarına ve çağrılara riayet etmesi gerektiğini söyledi.

GÜN GÜN TÜRKİYE'DEKİ VAKA VE ÖLÜM SAYISI

11 Mart: 1 vaka

13 Mart: 5 vaka

14 Mart: 6 vaka

15 Mart: 18 vaka

16 Mart: 47 vaka

17 Mart: 98 vaka - 1 ölüm

18 Mart: 191 vaka - 1 ölüm

19 Mart: 359 vaka - 2 ölüm

20 Mart: 311 vaka - 5 ölüm

21 Mart: 670 vaka - 9 ölüm

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Memur-Sen, kamu çalışanlarının idari izinli sayılmasını talep etti
Etiketler : Memur Sen, Ekonomi, Güncel

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