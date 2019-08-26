Haberler» Güncel» Haber

Memur-Sen, Kırşehir'de 'Emeğe saygı' açıklaması yaptı

Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz; "Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı" dedi.

26.08.2019 13:34 Memur-Sen, Kırşehir'de 'Emeğe saygı' açıklaması yaptı
Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz; "Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı" dedi.

Cacabey Meydanında toplanan sendika üyeleri, 'Memuruz, haklıyız, kazanacağız' sloganı ile toplu sözleşme sürecini anlattı. Memur-Sen Kırşehir Temsilcisi Mehmet Fatih Yavuz, "Memur-Sen ve yetkili sendikalarımızla katıldığımız, 5. Dönem tolu sözleşme görüşmeleri, Kamu İşveren heyetinin müzakere süreci hiç yaşanmamış gibi bir irade ortaya koyması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlandı" dedi 'Emeğe saygı, adalete davet' sloganı ile alanlara indiklerini ifade eden Yavuz, açıklamasında;

"Milyonlarca insanı ilgilendiren fakat kamu işvereninin konfederasyonumuza sunduğu teklifte yok saydığı sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi, 3 bin 600 ek gösterge yardımcı hizmetler sınıfının genel idare sınıfına geçirilmesi, bayram ikramiyesi gibi 657 teklifimiz gayet makul teklifler olmasına karşın dikkate alınmamış ve herhangi bir teklif masaya getirilmemiştir" diye konuştu.

Sendika, temsilcilerinin yer aldığı açıklama slogan atılmasıyla sona erdi. - KIRŞEHİR

Mehmet Fatih, Memur Sen, Kırşehir, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:48   ERZİNCAN Bakan Akar, Erzincan'da
13:48   5. Dönem Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri
13:48   İzmir'deki yangın sonrasında ölen Ukraynalı pilota son görev
13:47   Gümüşhane Memur-Sen'den toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili açıklama
13:47   Büyük Taarruz emrinin verildiği Kocatepe'de tören
13:47   Kahta Belediyesi'nde kışa hazırlık çalışmaları hızlandı
13:46   Malazgirt esnafında Cumhurbaşkanlığı bereketi