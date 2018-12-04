Memur-Sen Olarak Dünya Mazlumlarının Temsilcisiyiz" - Edirne

04 Aralık 2018 Salı 16:32



04 Aralık 2018 Salı 16:32

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Metin Yılancı, "Çalışanların özlük hakları ve mali haklarıyla ilgileniyoruz ancak Memur-Sen sadece bunu yapmakla kalmıyor. Memur-Sen, dünya mazlumlarının savunucusu. Biz Memur-Sen olarak dünya mazlumlarının temsilcisiyiz. Biz dünya mazlumlarının haklarını korumak, onları birleştirmek için mücadele ediyoruz." dedi.Büro Memur-Sen Edirne Şubesi İl Divan Kurulu toplantısı, Genel Başkan Yılancı, çevre illerdeki şube başkanları ve sendika üyelerinin katılımıyla kentteki bir otelde gerçekleşti.Toplantıda konuşan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yılancı, Memur-Sen'in kamu çalışanlarının haklarını koruduğunu ve toplu sözleşme görüşmelerinde önemli kazanımlar elde ettiğini söyledi.Memur-Sen'in kamu çalışanlarının haklarının yanında, dünyadaki tüm mazlum milletlerin haklarının savunucusu olduğunu ifade eden Yılancı, "Çalışanların özlük hakları ve mali haklarıyla ilgileniyoruz ancak Memur-Sen sadece bunu yapmakla kalmıyor. Memur-Sen, dünya mazlumlarının savunucusu. Biz Memur-Sen olarak dünya mazlumlarının temsilcisiyiz. Biz dünya mazlumlarının haklarını korumak, onları birleştirmek için mücadele ediyoruz. Bu anlamda kendi içimizde birlikteliğimiz çok önemli." diye konuştu."Toplu sözleşme masasına en iyi hakları almak için oturacağız"Yılancı, önümüzdeki günlerde başlayacak 2019 yılı toplu sözleşme görüşmelerine hazır olduklarını ifade etti.Başkanlık görevine kısa bir süre önce başladığını hatırlatan Yılancı, sendika üyelerinin hakları için mücadele edeceğini belirterek, şöyle devam etti:"Bu makamlar gelici geçici. Bu makamda oturmak için hiç çaba sarf etmeyeceğim. Bu makamda durduğum sürece iz bırakmak için çaba sarf edeceğim. Allah bana bunu nasip etsin başkasını değil. Ben çalışma arkadaşlarımın daha iyi kazanımlar elde etmesi için mücadele edeceğim. Bir insana yapılacak en büyük ihanet onun umudunu yıkmaktır. Birinin gelip derdinize derman olmasını beklersiniz. Biz üyelerimizin dertleriyle dertlenip onlar için çözüm önerileri arayacağız ve bulana kadar devam edeceğiz.Toplu görüşme masasına oturduğumuzda üyelerimizin haklarının iyileşmesi için çalışacağız. Sendikalı ve sendikasız arasında bir fark olmalı. Mücadele edenle mücadele etmeyen arasında bir fark olmalı. Bu fark olmadı mı sendikaların itibarı kaybolmuş oluyor. Böyle olunca bu sivil toplum kuruluşunun amacından sapılıyor. Çünkü o zaman sendika olsa ne olur olmasa ne olur. Biz bunu değiştirmek istiyoruz. Bu sene toplu sözleşme masasına en iyi hakları almak için oturacağız. Hepinizin sayesinde kamu çalışanlarına en iyi kazanımları sağlamak istiyoruz. Bu dönemki toplu sözleşmelere damga vurmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllarda hatırlanacak kazanımlar elde etmek istiyoruz. Ekibimizle başarı gösterip '2019'da çok başarılı çalışılmış' dedirmek istiyoruz."Büro Memur-Sen Edirne Şube Başkanı Memet Sait Ercan da şube olarak üye sayılarını her geçen gün arttırdıklarını söyleyerek, Edirne'de yetkili sendika olmaya devam ettiklerini kaydetti.