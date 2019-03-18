Memur-Sen Patnos Teşkilat Buluşması Yapıldı

Kaynak: İHA

Memur-Sen Genel Başkan yardımcısı Günay Kaya, Patnos Memur-Sen tarafından gerçekleştirilen teşkilat buluşmasına katıldı.Özel bir mekanda yapılan toplantıya, Kaya'nın yanı sıra, Ak Parti Patnos Belediye Başkan adayı M. Hanifi Alır, Ak Parti Patnos ilçe başkanı Tekin Dinç, Memur-Sen Ağrı il başkanı Süleyman Gümüşer, Memur-Sen'e bağlı sendikaların Ağrı birim temsilcileri, Patnos temsilcileri, yöneticileri kurum amirleri STK'lar ve çok sayıda üye katıldı.Açılış konuşmasını yapan Eğitim-Bir-Sen Patnos ilçe başkanı Fikret Ayaz, geçen gün Cuma namazını kılmak için Camilere akın eden Yeni Zellandada'ki katliamda hayatını kaybeden 50 kişiye Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar dileyerek, Memur-Sen Patnos teşkilat buluşmasına katılımlarından dolayı Başkanlara ve teşkilat üyelerine teşekkür etti.Memur-Sen Patnos buluşmasında konuşan Ağrı il başkanı Süleyman Gümüşer, Halepçe ve Zellandada'ki katliamda hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyerek Türkiye'nin en büyük Sendikası olan Memur-Sen Patnos teşkilat buluşmasın'da katılımcılara teşekkür etti.Gümüşer, "Bugün Memur-Sen Patnos teşkilat buluşmasında beraberiz. Bizler Türkiye'nin en büyük ailesiyiz. Sizlerden aldığımız destek ile daha da büyümeye devam edeceğiz. Memur-Sen olarak kamu çalışanlarının Milli iradesi konusunda her zaman olduğu gibi yine Memur-Sen'in imzası vardır. Haksızlığa karşıyız. Hakkın ve doğru'nun kimden geldiğini anlayan bir anlayıştayız. Küresel emperyalizme karşı bir güç odağının olduğunu da biliyoruz. Memur-Sen olarak Allahın izni ile yaklaşık 1 milyon üyemizle bununda üstesinden geleceğiz" dedi.Memur-Sen Patnos buluşmasında konuşan Ak Parti Patnos Belediye Başkan adayı Mehmet Hanifi Alır, böyle bir buluşmayı gerçekleştiren Memur-Sen'e teşekkür etti.Alır, inançla,azimle,sevgi ile bu yola çıktıklarını belirterek Türkiye'yi yeniden inşa etmek istediklerini belirtti.Alır,Sayın Cumhurbaşkanımızın emri ile Türkiye'de büyük görevler yapmış olanları Türkiye'nin yeniden inşası için görevlendirdiğini söyledi.İstanbul'a Başbakanımız Binali Yıldırım'ı, İzmir'e ekonomi Bakanımız Nihat Zeybekçi'yi, Ankara'ya Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'yi, Patnos'a da beni görevlendirdi.Alır, Ak Parti'nin ülkemizde emeği çoktur. Sağlık, Eğitim, Ulaşım, Tarım, Ticaret alanında çok ciddi yol aldık.Tabi bunları yaparken sizlerin desteği ile buralara geldik. Önümüzde bir seçim var. Rabbim çıktığımız bu yolda yardımcımız olsun diyerek bizlere olan güven ve desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür etti.Teşkilat buluşmasında bir araya gelen Memur-Sen üyelerine hitap eden Başkan yardımcısı Günay Kaya, "Memur-Sen'in 1 milyonu aşkın üyesiyle Türkiye'nin en büyük sivil toplum hareketi olduğuna dikkat çekerek, bu başarıda büyük payı olan tüm teşkilatlarımıza çok teşekkür ediyorum. 27 yıllık zaman zarfında bu sendikal hareketin bu tarzının 'bizce'sinin kitapta yeri var mı' diye soruların sorulduğu ve sabahlara kadar kısır tartışmaların yapıldığı 92'den bugüne, bu hareket, bırak kitapta yerini, sendikacılığın kitabını yazarak, bütün mazlum coğrafyalarda yeni bir umudu temsil ediyoruz" dedi.11 hizmet kolunda da yetkiliyiz ve 5 milyona yakın insanın toplu sözleşme masasındaki beklentisini karşıladık" diyen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü. "Memur-Sen, sancısı ve derdi olan bir ailedir. Memur-Sen, yaptığı çalışmalarla başarılı bir grafik çizdi ve tüm kamu kurumlarında üyesi bulunmaktadır. Memur-Sen, 2000'den sonraki darbe girişimlerinde millet iradesinin yanında durdu, 15 Temmuz'da alanlara ilk çıkan teşkilat olarak tarihe kaydoldu. 12 milyon 300 bin imzayı bir ayda, kar kış, yağmur çamur demeden toplayıp kamusal alan yalanını tarihin çöp sepetine gönderen büyük bir ailenin başarısı var.Kaya, Memur-Sen olarak bu ülkenin kalkanıyız. Mücadelemizle, konuşmalarımızla, hizmet verim noktasında biz büyük bir aileyiz. Kamu personel sistemiz ile memur'un güvencesinden asla taviz vermeyeceğiz. Sözleşme ve kadro için tüm benliğimizle mücadelemizi devam ettireceğiz" dedi.Konuşmalarını ardından buluşmaya katılan katılımcılara verilen hediyeler'den sonra verilen yemek ile buluşma sona erdi. - AĞRI