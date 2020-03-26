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Memur-Sen, sağlık çalışanları için 50 bin ürünün maliyetini üstlendi

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazıyla, sağlık personeli için üretilen 20 bin yüz koruyucu siper ve 30 bin koruyucu maskenin maliyetini üstlendiklerini bildirdi.

26.03.2020 12:11 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:11
Memur-Sen, sağlık çalışanları için 50 bin ürünün maliyetini üstlendi

MEMUR Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderdiği yazıyla, sağlık personeli için üretilen 20 bin yüz koruyucu siper ve 30 bin koruyucu maskenin maliyetini üstlendiklerini bildirdi.

Memur-Sen'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı'na gönderilen yazıda, tüm dünyada yayılan koranavirüs salgınına karşı kamu görevlilerinin canla başla mücadele ettiği  hatırlatıldı. Evlerinde kendi çocuklarını yalnız bırakan, günde onlarca hastayı muayene eden ve uykusuz günler geçiren kamu görevlilerini sadece alkışlamakla kalmadıklarını, böyle bir dönemde özellikle sağlık çalışanlarının korunması noktasında sendika olarak üzerlerine düşeni yapmaya kararlı oldukları ifade edildi.  Bu kapsamda, bilim ve sanat eğitim merkezleri ile meslek liselerinde üretilen toplam 50 bin ürünün maliyetini üstlenildiği belirtildi. 50 bin ürün içerisinde, özellikle sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan 20 bin yüz koruyucu siper ve 30 bin koruyucu maske bulunuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: milli eğitim bakanlığı, Memur Sen, Memur, Güncel

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