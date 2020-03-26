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Memur-Sen, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 50 bin maskenin maliyetini üstlenecek

Memur-Sen, okullarda üretilen 50 bin maskenin maliyetini üstlenerek sağlık çalışanlarına dağıtacak.

26.03.2020 11:04 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:04
Memur-Sen, sağlık çalışanlarına dağıtılmak üzere 50 bin maskenin maliyetini üstlenecek
Memur-Sen, okullarda üretilen 50 bin maskenin maliyetini üstlenerek sağlık çalışanlarına dağıtacak.

Memur-Sen, Milli Eğitim Bakanlığına yazı yazarak, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nde ve Meslek Liseleri'nde üretilen yüz koruyucu siperlerden 20 bin adet, koruyucu maskelerden de 30 bin adet olmak üzere toplamda 50 bin adet ürünün sağlık çalışanlarına dağıtmak için maliyetini üstlenmek istediğini belirtti.

Yeni tip Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında destek verenler arasına sivil toplum kuruluşlarından Memur-Sen'de dahil oldu. Memur-Sen, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezleri'nde ve Meslek Liseleri'nde üretilen yüz koruyucu siperlerden 20 bin adet, koruyucu maskelerden de 30 bin adet alarak toplam 50 bin ürünü sağlık çalışanlarına dağıtacağı duyurdu.

Konuyla ilgili, Milli Eğitim Bakanlığına yazılan yazıda Memur-Sen, tüm dünyada yayılan koranavirüs salgınına karşı kamu görevlilerinin canla başla mücadele ettiğini hatırlattı. Yazıda Memur-Sen, evlerinde kendi çocuklarını yalnız bırakan, günde onlarca hastayı muayene eden ve uykusuz günler geçiren kamu görevlilerinin sadece alkışlamakla kalmadıklarını, böyle bir dönemde özellikle sağlık çalışanlarının korunması noktasında Memur-Sen olarak üzerlerine düşeni yapmaya kararlı olduklarını ifade etti.

Bu kapsamda Memur-Sen, Bilim ve Sanat Eğitim Merkezlerinde ve Meslek Liselerinde üretilen toplamda 50 bin ürünün maliyetini üstlendiklerini ifade etti. 50 bin adet ürünün içerisinde; özellikle koronavirüsle mücadele kapsamında sağlık çalışanları için hayati önem taşıyan 20 bin adet yüz koruyucu siper ve 30 bin adet koruyucu maske bulunuyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Memur Sen, Güncel

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