Memur-Sen ve Hak-İş'ten İdlib için 400 bin liralık yardım (2)

Memur-Sen ve Hak-İş tarafından İdlib 'e yardım için toplanan 400 bin liralık çek, Kızılay , Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İnsani Yardım Vakfına (İHH) teslim edildi.Memur-Sen Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen teslim töreninde, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, İdlib'de gayri insani koşullarda hayata tutunmaya çalışan insanların durumunun, son bir aydaki saldırılarla çok daha fazla ağırlaştığını söyledi.Katliamlardan kaçarak Türkiye sınırına göç eden sivillerin sayısının 360 bini aştığını belirten Yalçın, "Ağır kış şartlarından dolayı kamplar su altında kaldı. Çok ciddi tedbirler alınmazsa çok ağır sonuçları olacak bir insani krizle, ağır bir trajediyle karşı karşıya kalacağız." diye konuştu.İdlib'deki insanların sesine ses, derdine derman olmak için harekete geçtiklerini vurgulayan Yalçın, "Halkımızın ve teşkilatlarımızın bu yardım kampanyasına sahip çıkacağına, İdlib için ayağa kalkacağına ve toplanan yardım tutarlarını çok daha yukarılara çıkaracağına yürekten inanıyoruz." dedi.Yalçın, İdlib'e yardım kapsamında AFAD için "Suriye" yazıp 1866'ya, Deniz Feneri için "yardım" yazıp 5560'a, Kızılay için "hilal" yazıp 2868'e, İHH için "catı" yazıp 4072'ye bir mesaj atılmasını istedi."Bu yardımların arkası gelecek"Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da İdlib'de ölenin Suriyeliler olmadığını, insanlığın, vicdanın, adalet duygusu ve merhamet duygusunun öldüğünü ifade etti.Körfez Savaşı sırasında bir karabatağın petrole bulanmış halinin ve bir balinanın karaya vurmasının günlerce konuşulduğunu hatırlatan Arslan, Suriye'deki insanlık dramını ise şu an kimsenin görmediğini ve duymadığını söyledi.Sendikaların ve sivil toplum örgütlerinin insanlık her dara düştüğünde "biz varız" diye koştuğuna işaret eden Arslan, "Keşke daha fazla sivil toplum örgütü olsa ama bu yardımların arkası gelecek diye düşünüyorum." dedi."En ağır krizlerden biri"Deniz Feneri Genel Başkanı Mehmet Cengiz de, İdlib'deki insani dramı görme imkanı olduğunu belirterek, "Bu yaşadığımız en ağır krizlerden biri. İdlib hızlı bir göçe tabi tutuldu, büyük katliamlar oluyor. İdlib'deki insanların, Türkiye'den başka sığınabilecekleri limanları ve umutları da yok." değerlendirmesini yaptı.İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, İdlib'deki insani durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini dile getirdi.Mültecilerin sığındığı yerlerin de bombalandığını belirten Aydın, "Acil insani yardım ve sağlık yardımları yollanmalı. Suriye'de barış, güvence altına alınmalı. Orada yaşlılar, kadınlar ve çocuklar zor şartlar altında hayata tutunmaya çalışıyorlar." diye konuştu.Türk Kızılay Genel Başkan Vekili İsmail Hakkı Turunç, Türkiye'nin bütün kuruluşlarıyla duyarlılığını gösterdiğini belirterek, devlet yetkililerinin diplomatik olarak girişimlerde bulunduğunu, kendilerinin ise insani yardım için ellerinden geleni yaptığını kaydetti."Kış ayında çok zor durumdalar"AFAD Genel Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, bölgenin çok zor bir dönemden geçtiğini ifade etti.İdlib'de 300 binden fazla insanın göç etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Palakoğlu, "Kış aylarında zor durumdalar. Barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerini arttırabilmek için önümüzdeki hafta olarak daha canlı kampanyalarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.Konuşmaların ardından 400 bin liralık yardım çeki, sivil toplum örgütlerine teslim edildi.Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, çekin teslimi sonrasında salondakilere seslenerek, cep telefonlarından destek mesajı atmalarını istedi.