Memur-Sen zam talebini açıkladı (1)

Memur-Sen, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep etti.Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde yaptığı basın açıklamasıyla konfederasyonlarının 5. Dönem Toplu Sözleşmesine ilişkin taleplerini paylaştı.Yalçın, 2020-2021 Toplu Sözleşmesinde taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talep ettiklerini belirterek, bu talepleri makul ve karşılanabilir odluğunu söyledi.Basın açıklamasının ardından Yalçın ve Memur-Sen'in hizmet kollarından yetkili sendikaların başkanları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a taleplerini sunmak için, Bakanlığın Reşat Moralı Toplantı Salonuna geçti.5. Dönem Toplu Sözleşmesi ile 3 milyon 200 bin memur ile yaklaşık 2 milyon memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal hakları belirlenecek.