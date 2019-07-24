Memur-Sen zam talebini açıkladı

Memur-Sen, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine ilk yıl yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL zam ve birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ettiklerini açıkladı. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde düzenlediği basın açıklamasıyla 5. Dönem Toplu Sözleşme tekliflerini kamuoyuna açıkladı. 5. Dönem Toplu Sözleşme'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk toplu sözleşmesi olduğunu vurgulayan Yalçın, "Toplu pazarlık süreci ülkemizin genel ve yerel seçim süreçlerini tamamladığı, siyasi iradenin ifadesiyle ekonomide dengelemenin sağlandığı, kamu maliyesi yönüyle cari açığın azaldığı bir görünümle başlayacak. Hem enflasyon hem de faiz tarafında aşağı yönlü hareketin beklendiği, refahtan ve büyümeden pay konusunda geçmişte verilen sözlerin yerine getirilmesi beklentisinin yükseldiği bir dönemdeyiz" diye konuştu. Toplu sözleşme masasından sadece maaş ve ücret artırıcı oranlar değil, dayatmalardan kurtulacakları teklifler beklediklerini belirten Yalçın, sadece gelirde değil, vergide de adalet tesis edecek teklifleri masaya sunduklarını söyledi. Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine ilişkin artış tekliflerinin oransal zam, refah payı, seyyanen zam ve enflasyon farkından oluştuğunu kaydetti. Yalçın, kamu görevlilerinin maaş ve ücretlerine 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yüzde 3 refah payı, taban aylığa 200 TL zam ve birinci altı ayda yüzde 8, ikinci altı ayda yüzde 7 zam talep ettiklerini belirtti. Yalçın, 2021 yılı için de yüzde 2 refah payı, birinci altı ayda yüzde 6 ve ikinci altı ayda yüzde 6 zam talep ettiklerini kaydetti. Yalçın, hizmetli bekar için 3 bin 334 TL olan en düşük memur maaşının ilk yılın sonunda 4 bin 182 TL'ye ve ikinci yılın sonunda ise 4 bin 793 TL'ye çıkarak toplu sözleşme sürecinde yüzde 43.76 oranında yükselmesini talep ettiklerini kaydetti. Ayrıca Yalçın, evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu memurun 3 bin 852 TL olan maaşının ise ilk yılın sonunda 4 bin 798 TL, ikinci yılın sonunda ise 5 bin 498 TL olmasını hedeflediklerini belirtti. 200 TL seyyanen zam yoluyla en düşük ve en yüksek devlet memuru maaşı arasındaki makasın oransal zam yoluyla açılması durumunu regüle etmeyi planladıklarını vurgulayan Yalçın, diğer taleplerini şu şekilde açıkladı:

"Gelir vergisinde yıl boyu yüzde 15 sabit oran uygulanmalı ya da yüzde 15'i aşan kısım kamu işvereni tarafından tazmin olunmalı teklifini masaya sunuyoruz. Kamu görevlilerini çocuklarına yönelik kreş hizmeti sunulmalı ya da kamu görevlilerine 754 TL kreş yardımı yapılmalı teklifini masaya getiriyoruz. Toplu sözleşme ikramiyesinin yetkili sendika üyelerine bir kat artırımlı ödenmesini istiyoruz ve bu yolla toplu sözleşme ikramiyesinin 103 TL'den 216 TL'ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Kıdem aylığında ve yan ödeme puanlarında ve bunların hesaplanmasına esas katsayılarda artış istiyoruz. Eş yardımının 295 TL'den 576 TL'ye, çocuk yardımının 35 ile 70 TL'den 144 TL'ye yükseltilmesini teklif ediyoruz. Giyecek yardımının kapsamı genişletilmeli ve yardım nakdi olarak ödenmeli anlayışını masaya taşıyor, bütün kamu görevlilerine ilk yıl 450, ikinci yıl 600 TL giyim yardımı istiyoruz. Servis hizmetinden tüm kamu görevlilerinin yararlandırılmasını, hizmet sunulmaması halinde nakit ulaşım yardımı yapılmasını teklif ediyoruz. Yemek servisi hizmetinin kapsamının genişletilmesini, yemek verilmeyen iş yerlerindeki kamu görevlilerine öğün başına yemek ücreti ödenmesini istiyoruz. Bayram öncesi kamu görevlilerinin eline 2 bin 630 TL tutarında bayram ikramiyesi geçmesini istiyoruz. Kılık kıyafet yasakları sona ermeli, kamu görevlileri özgürleşmeli teklifini masaya taşıyoruz. Ek gösterge konusundaki vaat yerine gelmeli, vaadin kapsamı adaletin gereği olarak genişletilmeli irademizi teklifimizle masaya taşıyoruz. Ek ödemelerde özel hizmet tazminatlarında, ek gösterge düzenlemesine bağlı olarak özel hizmeti tazminatı yansıtma oranlarında artışlar teklif ediyor, emekli kamu görevlilerinin eş ve çocuk yardımından yararlandırılması teklifini pazarlık masasına sunuyoruz. Sosyal yardımların aylıksız izin dönemlerinde de ödenmesini, KİT personelinin mağduriyetlerinin giderilmesini, beklentilerinin hayata geçirilmesini mümkün kılacak teklifleri kamu işverenine sunuyoruz. Fazla çalışma ücreti ve harcırahlar, gündelikler ve SGK tarafından ödenen gündeliklerin ve yol masraflarının günün şartlarına, kamu görevlilerinin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılmasını istiyoruz."

(Emre Yüzügüldü - Neşra Durmaz/İHA)

Kaynak: İHA